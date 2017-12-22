Пятница, 22 Декабря 2017 17:02

АрмИнфо. Выделенные накануне правительством Армении средства в размере 300 млн драмов будут направлены на развитие средств космической разведки. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс- секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам представителя оборонного ведомства Армении, вся остальная информация секретная и не подлежит огласки.

Отметим, что накануне Кабмином Армении принято решение о том, что из резервного фонда правительства около 300 млн драмов будет передано ЗАО Геокосмос>. Как говорится в справке-обосновании к документу компания <Геокосмос> основанана 16 ноября 2017 года решением правительства РА. < Стоимость имущества, передаваемого в уставный капитал ЗАО <Геокосмос> установлен в размере 419 000 000 драмов, в том числе 300 087 340 драмов в виде денежных средств, а 118 912 660 драмов - имущества>, - говорится в документе. Цель- обеспечение условий для приведения в рабочее состояние, модернизации и эксплуатации программно- технического комплекса станции ЗАО <Геокосмос>.