Пятница, 22 Декабря 2017 16:58

АрмИнфо.Уже три дня как член вооруженной группировки "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку, его перевели в камеру для голодающих.

Как сообщила журналистам общественный защитник Биляна Армине Фанян, ее подзащитный требует, чтобы его подвергли медицинскому обследованию вне тюрьмы, в гражданском медучреждении. Фанян также потребовала, чтобы Биляна перевели из пенитенциарного учреждения "Нубарашен", так как она и ее подзащитный считают, что данное пенитенциарное учреждение не обеспечивает даже минимальных условий для жизни. "В камере моего подзащитного живут 13 человек, все они курят, и данные условия просто несовместимы с его нынешним состоянием здоровья", - подчеркнула адвокат.

Отметим, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя Карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно- постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. Представителям группировки инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".