Пятница, 22 Декабря 2017 16:57

АрмИнфо.В деятельности Службы национальной безопасности Армении приоритетом было и остается сохранение конституционного порядка в стране, заявил на торжественном заседании, посвященном Дню сотрудника органов национальной безопасности, президент Армении Серж Саргсян.

"Авантюристы должны осознавать, что попытки расшатать государственные устои в Армении обречены на провал. В Армении ни один вопрос не будет решен путем насилия и оружия. Монополия на законное применение силы принадлежит Республике Армения. Все вопросы должны быть решены в соответствии с законами и Конституцией",- заявил Саргсян, подчеркнув, что вне сомнения, что Служба национальной безопасности Армении способна пресечь все попытки посягательcтва на государственность. "Свидетельством моих слов являются ваши эффективные действия во время июльских событий в Ереване (захват группой "Сасна црер" Полка Патрульной службы Полиции)",- отметил глава государства, посоветовав всем тем, кто планирует в обход Конституции добиться реализации личных амбиций и амбиций отдельных группировок, воздержаться от подобных планов, ибо правоохранительные органы республики в рамках закона легко смогут нейтрализовать эти попытки.

Далее президент похвалил сотрудников СНБ за эффективную борьбу с транснациональными и внутригосударственными преступлениями.

Он также акцентировал особое внимание на эффективной борьбе с коррупцией. По его словам, в течение последнего года были раскрыты громкие коррупционные преступления. "Это хороший сигнал как для общества, так и для высокопоставленных должностных лиц",- отметил президент подчеркнув, что борьба с коррупцией поставлена на серьезные рельсы, однако необходимо проделать еще большую работу.

"В вашей структуре должен подчеркнуть, что борьба с подобными коррозийными явлениями должна быть более острой и жесткой. И мои ожидания в этой сфере от вас являются очень большими. Уверен, что вам хватит опыта и квалификации для эффективной борьбы с этим злом. В этом направлении необходимо активно работать во всех госсруктурах, особенно в судебно-правовой системе",- отметил президент.

Глава государства привлек внимание сотрудников сферы и на доклады международных организаций по борьбе с коррупцией. "Армения не должна отступать от своих позиций в этих докладах. С этой целью необходимо выявить и устранить все недочеты",- указал Саргсян, подчеркнув, что в борьбе с коррупцией Армении необходима положительная динамика. "Мы это делали и делаем не для международных структур, а для себя. Этого от нас ждут наши сограждане, и мы не можем отступать в этом направлении. Оправданий я не приму",- отметил он.

Президент высоко оценил работу спецслужб во время общереспубликанских мероприятий, в том числе и во время выборов. При этом он напомнил, что в 2018 году в Армении ожидаются три крупных события, должное и безопасное проведение которых является делом чести. "И львиная доля ответственности за это ляжет именно на ваши плечи. Речь о празднествах в честь 100-летия Республики Армения и майских побед, о 2800-летии Еревана и о саммите Франкофонии. Мое указание - очень серьезно подготовьтесь к этим мероприятиям",- отметил он, добавив, что эти мероприятия открывают новые горизонты для представления Армении миру. Резюмируя свое выступление, президент подчеркнул, что его основной целью является формирование лучшей службы нацбезопасности не только в регионе, но и на международной арене. С этой целью Саргсян акцентировал внимание на необходимости повышения уровня профподготовки сотрудников СНБ и технического переоснащения структуры. Он также не обошел вниманием социальные проблемы сотрудников СНБ.