Пятница, 22 Декабря 2017 16:57

АрмИнфо.Оппоненты законопроекта о введении запрета ввоза в Армению праворульных авто 22 декабря вышли на улицу. Участники шествия в Ереване требуют отозвать законодательную инициативу Министерства транспорта, связи и ИТ. Протестующие направились к Минтрансу.

Как заявил в беседе с журналистами координатор инициативы <Правый руль> Геворк Ачемян, предложения будут представлены лишь после того, как власти отзовут проект решения. Накануне глава Минтранса Ваан Мартиросян выразил готовность встретиться с представителями инициативы <Правый руль>.

Напомним, что в неделей ранее Правительство Армении анонсировало законопроект запрещающий с 1 апреля 2018-го ввоз в страну "праворулек". Соответствующий законопроект был размещен на Едином сайте проектов правовых актов https://www.e-draft.am. <Исходя из 7-го приложения договора <О Евразийском экономическом союзе> от 29 мая 2014 года и необходимости обеспечения безопасности дорожного движения, Правительство решает: с 1 апреля 2018 года временно запретить импорт в Армению <праворульных> автомобилей>, - отмечено в нем. Эксплуатация подобных транспортных средств в Армении, как считают авторы законопроекта, представляет собой опасность при движении, поскольку водитель <праворульного> автомобиля имеет ограниченную видимость. <Автомобиль с правосторонним рулевым управлением представляет угрозу, в частности, во время начала движения, возвращения на полосу уличного движения, изменения направления, а также во время обгона или иных маневров>, - поясняет в обосновании Минтранс. В то же время в проекте отмечено, что решение не коснется ввезенных до 1 апреля 2018 года автомобилей с правосторонним рулевым управлением, но на них будет действовать ограничение при постановке на переучет. Следует отметить, что "против" внедрения данного законопроекта на момент публикации проголосовало 93 процента участников, инициированных авторами законопроекта интернет-обсуждений. Примечательно, что в дальнейшем авторы законопроекта планируют вообще запретить в Армении эксплуатацию автомобилей с правым рулем, число которых в Армении сегодня доходит до 25-30% от общего числа транспортных средств.

Разговоры о возможном запрете ввоза и эксплуатации праворульных авто муссируются в Армении не впервые. Однако, по сей день нет никакого правового акта относительно приостановления эксплуатации праворульных транспортных средств, введения ограничений или требований для владельцев подобных автомобилей. Новый импульс инициативе по запрету, согласно муссируемым слухам, придали крупные импортеры автомобилей, которые летом с.г. "открыли глаза" чиновникам на опасность указанных машин. Именно по результатам этих встреч в Минтрансе стартовали новые обсуждения в этом направлении с участием всех заинтересованных сторон. Как отметил в армянском парламенте министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, такие машины представляют опасность, поскольку с их участием фиксируется много дорожно-транспортных происшествий (хотя официальной статистики на этот счет до сих пор представлено не было - ред.).

Ранее, отвечая на вопрос АрмИнфо, зампредседателя правозащитной организации "Друг водителя" Давид Педанян заявил, что инициаторами программы, скорее всего, являются крупные импортеры автотранспортных средств. По его словам, инициативу нужно рассматривать также в контексте бизнес-проекта тех, кто в результате принятия запрета будет заниматься технической стороной вопроса, а именно - переоборудованием машин с правого на левый руль, ведь цена вопроса - $700-1000. Отметив, что в настоящее время в Армении нет официальной статистики по поводу ДТП с участием праворульных машин, эксперт назвал лукавством то, что в качестве обоснования этой идеи указывается фактор безопасности.