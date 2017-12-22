Пятница, 22 Декабря 2017 16:16

АрмИнфо. Российская кампания, которая всячески выражала свою поддержку к традиционным духовным ценностям, в итоге привела к тому, что на постсоветском пространстве развилась стойкая неприязнь и враждебность к сексуальным меньшинствам. Об этом говорится в сообщении международной правозащитной организации Amnesty International.

В пятницу данная данная правозащитная организация опубликовала доклад под названием "Менее равные: ЛГБТИ-правозащитники в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане". В данном докладе, в частности, сообщается о том, что в правозащитных организациях, которые задействованы в охране ЛГБТ растет дискриминация.

Представители организации Amnesty International считают, что в вышеперечисленных странах, которые являются ближайшими союзниками России, год от года ухудшается отношение к ЛГБТ. Правозащитники считают, что этому в определенной мере способствует также "гомофобная риторика официальной Москвы", которая в свою очередь связана с кампанией в поддержку традиционных духовных ценностей в РФ. Представители международной правозащитной организации Amnesty International считают, что посредством проникновения российских СМИ в данные страны отношение к ЛГБТ значительно ухудшилось, а именно увидев, что власти РФ могут безнаказанно ущемлять права представителей секс меньшинств, руководство вышеупомянутых стран также последовало примеру Москвы, в том числе, применили мейнстрим в правозащитных организаций