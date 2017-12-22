Пятница, 22 Декабря 2017 15:59

АрмИнфо.Президент Болгарии Румен Радев 12-13 февраля с официальным визитом посетит Армению. Об этом АрмИнфо сообщил высокопоставленный дипломатический источник.

Собеседник сообщил, что в рамках визита состоится встреча Радева с высшим руководством Армении, также прорабатывается возможность организации совместного бизнес-форума. "Полагаю, что данный визит придаст новую динамику армяно-болгарским отношениям, и будут намечены новые направления для взаимодействия", - сказал источник агентства.

Примечательно, что более 10 лет президенты Болгарии не были в Армении, последний визит состоялся в 2004 году. Тогда Армению посетил президент Георги Прванов. Заметим, ч то визит состоится в свете председательства Болгарии в Совете ЕС.