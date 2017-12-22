Пятница, 22 Декабря 2017 15:54

АрмИнфо. Всю свою карьеру я говорил о необходимости знать о Геноциде армян. Об этом заявил американский музыкант армянского происхождения, вокалист группы System of a Down Серж Танкян в интервью авторитетному изданию Rolling Stone. Вокалист SOAD рассказал о работе над музыкой к фильмам "Обещание" и "Намерение уничтожить", посвященным Геноциду армян.

По его словам, "Намерение уничтожить" - это невероятный документальный фильм об отрицании Геноцида. "Он очень близок моей семье. Мои дедушка и бабушка пережили Геноцид, и я всю свою карьеру говорил о необходимости знать о Геноциде армян и его связи с сегодняшним днем. Создавать музыку к фильму было сложно, я вложил в это дело много эмоций, и Джо (Джо Берлингер - режиссер фильма - ред.) был очень рад, что мне удалось посредством музыки передать все то, что происходило в фильме. Джо - мастер документального фильма, он всегда включает противоположные мнения. Он включил в фильм отрицание Геноцида, это ужасно, и я сказал Джо, меня тошнит от этих сцен. Это было нелегко", - рассказал Танкян.

Документальный Фильм Джо Берлингера о Геноциде армян "Намерение уничтожить" стал победителем на кинофестивале в Лос-Анджелесе в номинации "Лучший документальный фильм". Лента рассказывает о событиях, которые происходили в Османской империи 102 года назад, о жертвах Геноцида армян и их потомках, по сей день борющихся за признание совершенного против армян преступления.

Фронтмен System of A Down также рассказал о фильме <Обещание> и о том, как он сблизился с Крисом Корнеллом, автором главного саудтрека к фильму. Музыкант отметил, что давал ему советы, помогающие лучше понять тему Геноцида.

Фильм "Обещание" - американский драматический фильм, основанный на событиях Геноцида армян и последних лет Османской империи, режиссера Терри Джорджа и с Оскаром Айзеком, Кристианом Бэйлом, Шарлоттой Ле Бон в главных ролях. Премьера состоялась 11 сентября 2016 года на Кинофестивале в Торонто. Прокат в кинотеатрах начался 21 апреля 2017 года. Фильм рассказывает о любовном треугольнике между Микаэлем (Айзек), студентом-медиком из Армении, Крисом (Бэйл), проживающем в Париже американским журналистом и Анной (Ле Бон), девушкой-армянкой, рожденной во Франции. Фильм стал кассовым провалом, собрав всего $ 10 млн при бюджете в $ 90 млн. Тем не менее, студия отметила, что главная цель фильма - привлечение внимания к истории, а не заработок денег.

Ныне покойный гитарист, композитор и вокалист, фронтмен популярной группы Soundgarden Крис Корнелл номинирован на <Грэмми> за саундтрек к голливудскому фильму <Обещание> (The Promise) про Геноцид армян. Саундтрек к фильму представлен в номинации за лучшее рок-исполнение.