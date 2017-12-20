Среда, 20 Декабря 2017 17:42

АрмИнфо. "Экспортное страховое агентство Армении" (ЭСАА) и ЗАО "Конверс Банк" подписали меморандум о сотрудничестве по реализации программы, направленной на увеличение объемов производства экономических субъектов- резидентов РА, развитие экспорта и расширение рынков сбыта.

Развитие экономики в Армении, развитие конкурентоспособной продукции на международных рынках, поддержка экспорта - одни из важнейших направлений деятельности Конверс Банка. В рамках Меморандума, Конверс Банк будет предоставлять экспортным компаниям-резидентам РА финансовые средства для пополнения оборотного капитала, по упрощенной процедуре и доступным процентным ставкам. Эти средства могут использоваться как для производства товаров, так и на пост-экспортных этапах. Залог для финансирования не требуется - в качестве средства обеспечения кредита будут приниматься страховые сертификаты, выданные ЭСАА", - отметил Генеральный исполнительный директор Конверс Банка Артур Акопян. "Убежден, что в результате сотрудничества с Конверс Банком спрос на услуги ЭСАА вырастет еще больше, что будет способствовать повышению конкурентоспособности экспортеров и расширению экспортных возможностей", - заявил в свою очередь Исполнительный директор ЭСАА Армен Шахназарян.

Отметим, что Конверс Банк предоставляет полный спектр банковских услуг: кредиты, депозиты, платежные карты, инвестиционные и

кастодиальные услуги, дистанционные услуги, онлайн-платежи и др. По состоянию на 30.09.2017г. активы Банка составляют 233.5 млрд драмов, обязательства - 198.6 млрд драмов, а общий капитал - 34.9 млрд драмов.

Напомним, что СЗАО "Экспортное страховое агентство Армении" было основано в 2013г. по решению Правительства РА с целью стимулирования экспорта малыми и средними предприятиями и повышения доступности финансовых ресурсов для них