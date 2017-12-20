Среда, 20 Декабря 2017 17:41

АрмИнфо. В Beeline прошел крупнейший в текущем году <День Клиента>, в рамках которого руководящий состав компании на протяжении трех дней работал с клиентами в офисах продаж и обслуживания.

Как сообщает пресс-служба Beeline, в общей сложности с клиентами за это время поработали более 120 менеджеров и сотрудников компании, а мероприятие охватило практически все офисы продаж и обслуживания Beeline в Армении.

<Проект, который мы назвали <Днем Клиента>, стал очень популярным и ожидаемым не только среди клиентов, но и среди наших сотрудников. Причина - возможность лично пообщаться, из первых рук услышать ответы на волнующие вопросы, предложить идеи и получить обратную связь. Отмечу, что актуальные предложения и пожелания клиентов реализуются максимально быстро, так как многие сотрудники после мероприятия сами проявляют инициативность>, - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Напомним, что кроме проекта <День Клиента>, который проводится ежеквартально, для сбора обратной связи компания предлагает абонентам оставить свой отзыв или оценку после обращения в офис или колл-центр компании. Этим способом за прошлый год Beeline получил и обработал более 130 000 обращений.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".