Среда, 20 Декабря 2017 15:29

АрмИнфо. Сегодняшнее заседание Национального Собрания Армении ознаменовалось небывалым всплеском эмоций.

Начало заседания "омрачилось" обвинениями блока "Елк" в адрес руководства парламента в фальсификации итогов при голосовании законопроекта о внесении изменений и дополнений в Судебный Кодекс. Документ, в качестве Конституционного закона, должен был быть принят 35 голосов (63 голоса "за"). Однако на табло после голосования высветилась цифра 61, то есть документ был отклонен. Однако спикер парламента Ара Баблоян сообщил, что к этой цифре прибавляется голосование вице- спикера Арпине Ованнисян, которая, находясь в командировке, письменно сообщила, что голосует "за" документ. Депутат от фракции Республиканской партии Рустам Махмудян также заявил, что проголосовал "за", просто у него не сработало техническое устройство для голосования.

Меж тем депутат от блока "Царукян", который до голосования объявил о своем неучастии в нем, Наполеон Азизян, также проголосовал " за" документ. Однако представители блока "Елк" попытались представить это, как ошибку с учетом негативной позиции блока "Цаоукян" к документу. С учетом всего этого представители "Елк" настояли на необходимости повторного голосования по документу, с тем, чтобы достоверно понять, кто был за, а кто против.

Однако, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил, что голосование было законным, Наполеон Азизян не опровергает свою позицию, следовательно документ прошел.

Тем не менее, через час депутат от блока "Царукян" Ваге Энфиаджян с трибуны парламента заявил, что Азизян, как и другие депутаты от блока, не собирался голосовать по документу, его устройство сработало случайно. "Азизян сообщил об этом секретариату НС. С места тоже он прокричал о своей позиции",- заверил Энфиаджян.

На это отпарировал Шармазанов, заявив, что Азизян мог во время заседания взять голос и сообщить, что проголосовал по ошибке, чего не было сделано, следовательно, все прошло в соответствии с законом.

Фракции блоков "Елк" и "Царукян" шумно и демонстративно покинули зал заседаний парламента в знак протеста против противоправных действий правящего большинства.

Однако на этом инцидент не был исчерпан и продолжился в уже более бурном проявлении в кабинете депутата от блока "Царукян" Давида Манукяна. Поводом для очередного накала страстей стал тот факт, что депутат от блока Сергей Багратян обозвал своего однопартийца Наполеона Азизяна "проституткой" за то, что тот в противовес позиции фракции проголосовал "за" документ. За Азизяна решил заступиться другой депутат Артур Манукян, который заявил Багратяну, что Азизян является другом его отца, и он не позволит его оскорблять. Словесная перепалка плавно переросла в драку между тридцатилетним Манукяном и шестидесятилетним Багратяном. Более 15 минут депутаты били и оскорбляли друг друга. И лишь через 15 минут их однопартийцам удалось разнять разгорячившихся депутатов.