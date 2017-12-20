|Экспортное страховое агентство Армении и Конверс Банк подписали меморандум о сотрудничестве
|В Beeline прошел крупнейший в этом году <День Клиента>
|Экстремальный день в армянском парламенте - скандалы, драки и разборки
|В течение ближайших дней в Армении ожидаются осадки
|Чавушоглу: До тех пор, пока условие Турции не будет выполнено, реализация Цюрихских протоколов невозможна
|Чавушоглу: Заявления представителей Армении ничего не значат для Анкары
|Мамедъяров: Очередная встреча с Налбандяном пройдет в одной из стран Европы
|Экс-министр обороны: Членство в ОДКБ позволяет Армении усилить давление на Азербайджан, что вкупе с развитием ВС - самая важная гарантия не возобновления войны
|Мовсес Акопян: В любое время можно восстановить позиции, потерянные армянской стороной в ходе апрельской войны
|Главой Национального бюро экспертиз стал Аргам Овсепян
|В Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службе
|"Кавказский барометр-2017": 63 % армянских респондентов считают, что в карабахском вопросе нужно уповать лишь на собственные силы
|Прогноз: Пересмотр Анкарой своей позиции в вопросе нормализации отношений с Арменией до весны 2018-го маловероятен
|На ряде дорог Армении наблюдается гололедица
|Налбандян: Примеров неуважения Анкарой собственной подписи под соглашениями множество
|Армения "против" рекомендаций Генассамблеи ООН по Крыму
|Глава МИД Армении: Причина отсутствия подвижек в карабахском урегулировании - бескомпромиссная, максималистская позиция Баку
|Волынкин: Армяно-российские отношения выведены на уровень союзнических, и никакие невзгоды не могут поколебать их
|Шармазанов: Когда Серж Саргсян давал обещание не претендовать на пост премьера, были другие политические реалии
|Посол России в Армении оптимистично настроен по вопросу устранения сложностей в рамках ЕАЭС
|Меньшие расходы на выход в квалификацию Лиги чемпионов могут побудить "Арарат" перебазироваться в Армению
|Затулин: Серж Саргсян после истечения президентских полномочий, скорее всего, займет пост премьер-министра Армении
|Волынкин: Армения, имея такое геостратегическое положение, сможет стать мостом взаимодействия не только между ЕАЭС, ЕС и Россией, но и Ираном и Ближним Востоком
|Прогноз: Сдача арцахских территорий станет ударом не только для США и Европы, но и самой России
|Прогнозный доклад РСМД: Стабильность вокруг Карабаха, сбалансированное развитие отношений России с Арменией и Азербайджаном - один из основных итогов 2017 года
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Мгновенные переводы с российских карт на карты Банка ВТБ (Армения)
|Cтартует аукцион «премиум» номеров Beeline
|В ночь с 20 на 21 декабря температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Грузинские и армянские правоохранители обсуждают процедуру передачи Армении Цыганова, обвиняемого в ограблении филиала Конверс Банка
|В Генпрокуратуре Армении раскрыли дело о мошенничестве в психиатрическом отделении Военного госпиталя
|Депутат Бундестага: "Восточное партнерство" ЕС не направлено против третьей страны
|При содействии Beeline издана книга об истории Армянского академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна
|Ростелеком Армения готовит новогодние сюрпризы для своих абонентов
|Прогноз: Осознав невозможность пребывания в нынешнем состоянии и в будущем, Армения вынуждена стать партнером США
|"Интер" провёл переговоры с Райолой по трансферу Мхитаряна
|Ереван: Армения из страны-потребителя мира и безопасности превратилась в государство-поставщика
|В Индексе всемирного счастья ООН Армения занимает 122 место
|Аналитик: В международной повестке карабахская проблема законсервирована
|Давид Петросян: Мы требуем извинений от руководства ЕГУ за необоснованную клевету
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|Свитальский: Посредством расширения социального предпринимательства необходимо расширить роль гражданского общества в Армении
|Прогноз: Признание Израилем Геноцида армян реально, но оно произойдет не сейчас
|Студенты, выступающие против закона "О воинской обязанности и статусе военнослужащего", возобновили голодовку
|Степанакерт: Испытание Баку ударных беспилотников опасно, но это не означает, что мы не предпринимаем адекватных мер для противостояния этой угрозе
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый филиал "Пушкин"
|В Ереване открылся Центр Института Гете
|МЧС предупреждает: на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица
|Beeline запускает новогоднюю акцию для абонентов пакетов Neo Max и Quatro
|Замгенсека НАТО: Урегулирование карабахского конфликта позитивно скажется на ситуации в регионе Южного Кавказа
|Синоптики обещают осадки в большинстве регионов Армении
|Азнавур подверг резкой критике власти Армении: Я их не щажу, я говорю то, что думаю
|В декабре Армении сохранится относительно теплая погода
|Президент Арцаха: Налаживание и развитие отношений с политическими партиями Европы - один из приоритетов нашей внешней политики
|С 10-го по 16 декабря противник произвел по арцахским позициям 2300 выстрелов
|С 2012 по 2017 гг. "уклонисты" пополнили армянский бюджет на 4 млрд. драмов
|СНБ Армении занялась организацией годами поставлявшей Минобороны маргарин под видом масла
|Погрануправление ФСБ России устанавливает современные комплексы охраны на армяно-турецкой госгранице
|Ардшинбанк подписал договор торгового финансирования на сумму $25 млн с Ситибанком и Азиатским Банком Развития
|ACBA-Credit Agricole Bank и NABU объявили победителей программы <Развитие органического сельского хозяйства> 2017-2018гг.
АрмИнфо. До тех пор, пока условие Турции не будет выполнено, реализация Цюрихских протоколов невозможна. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Турции, Ирана и Азербайджана в Баку.
Отвечая на вопрос о судьбе протоколов, подписанных между Арменией и Турцией в 2009 году в Швейцарии, министр напомнил, что Армения представила эти протоколы в свой Конституционный суд, который в свою очередь исключил из документов некоторые важные статьи. "Мы хотели сделать это на определенных условиях. Основное условие заключалось в том, что Армения покинет оккупированные территории, после чего мы нормализуем наши связи. Что произойдет, если Армения отложит на полку или аннулирует это соглашение? До тех пор, пока наше условие не будет выполнено, реализация этого соглашения невозможна", - заключил он.
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в Афинах заявил, что Цюрихских протоколы от 2009 года по нормализации армяно-турецких отношений по
сей день, не ратифицированы, так как Турция выдвинула необоснованные предусловия, противоречащие букве и духу протоколов. "Эти документу не могут остаться в заложниках навечно, именно поэтому, президент Армении с трибуны Генассамблее ООН заявил, что Ереван признает протоколы недействительными, поскольку отсутствует какой либо позитивный сдвиг в их реализации, и весну 2018 года мы встретим без этих протоколов", - заявил Налбандян.
Данное заявление Налбандяна вызвало нервную реакцию Анкары. МИД Турции обвинил главу армянского внешнеполитического ведомства в искажении правды о Цюрихских протоколах и попытке ввести в заблуждение международное сообщество.
На что Ереван заявил, что это заявление МИД Турции является еще одним шокирующим примером искажения буквы и духа Цюрихских протоколов 2009г.
Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.
|Экспортное страховое агентство Армении и Конверс Банк подписали меморандум о сотрудничестве
|В Beeline прошел крупнейший в этом году <День Клиента>
|Экстремальный день в армянском парламенте - скандалы, драки и разборки
|В течение ближайших дней в Армении ожидаются осадки
|Чавушоглу: До тех пор, пока условие Турции не будет выполнено, реализация Цюрихских протоколов невозможна
|Чавушоглу: Заявления представителей Армении ничего не значат для Анкары
|Мамедъяров: Очередная встреча с Налбандяном пройдет в одной из стран Европы
|Экс-министр обороны: Членство в ОДКБ позволяет Армении усилить давление на Азербайджан, что вкупе с развитием ВС - самая важная гарантия не возобновления войны
|Мовсес Акопян: В любое время можно восстановить позиции, потерянные армянской стороной в ходе апрельской войны
|Главой Национального бюро экспертиз стал Аргам Овсепян
|В Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службе
|"Кавказский барометр-2017": 63 % армянских респондентов считают, что в карабахском вопросе нужно уповать лишь на собственные силы
|Прогноз: Пересмотр Анкарой своей позиции в вопросе нормализации отношений с Арменией до весны 2018-го маловероятен
|На ряде дорог Армении наблюдается гололедица
|Налбандян: Примеров неуважения Анкарой собственной подписи под соглашениями множество
|Армения "против" рекомендаций Генассамблеи ООН по Крыму
|Глава МИД Армении: Причина отсутствия подвижек в карабахском урегулировании - бескомпромиссная, максималистская позиция Баку
|Волынкин: Армяно-российские отношения выведены на уровень союзнических, и никакие невзгоды не могут поколебать их
|Шармазанов: Когда Серж Саргсян давал обещание не претендовать на пост премьера, были другие политические реалии
|Посол России в Армении оптимистично настроен по вопросу устранения сложностей в рамках ЕАЭС
|Меньшие расходы на выход в квалификацию Лиги чемпионов могут побудить "Арарат" перебазироваться в Армению
|Затулин: Серж Саргсян после истечения президентских полномочий, скорее всего, займет пост премьер-министра Армении
|Волынкин: Армения, имея такое геостратегическое положение, сможет стать мостом взаимодействия не только между ЕАЭС, ЕС и Россией, но и Ираном и Ближним Востоком
|Прогноз: Сдача арцахских территорий станет ударом не только для США и Европы, но и самой России
|Прогнозный доклад РСМД: Стабильность вокруг Карабаха, сбалансированное развитие отношений России с Арменией и Азербайджаном - один из основных итогов 2017 года
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Мгновенные переводы с российских карт на карты Банка ВТБ (Армения)
|Cтартует аукцион «премиум» номеров Beeline
|В ночь с 20 на 21 декабря температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Грузинские и армянские правоохранители обсуждают процедуру передачи Армении Цыганова, обвиняемого в ограблении филиала Конверс Банка
|В Генпрокуратуре Армении раскрыли дело о мошенничестве в психиатрическом отделении Военного госпиталя
|Депутат Бундестага: "Восточное партнерство" ЕС не направлено против третьей страны
|При содействии Beeline издана книга об истории Армянского академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна
|Ростелеком Армения готовит новогодние сюрпризы для своих абонентов
|Прогноз: Осознав невозможность пребывания в нынешнем состоянии и в будущем, Армения вынуждена стать партнером США
|"Интер" провёл переговоры с Райолой по трансферу Мхитаряна
|Ереван: Армения из страны-потребителя мира и безопасности превратилась в государство-поставщика
|В Индексе всемирного счастья ООН Армения занимает 122 место
|Аналитик: В международной повестке карабахская проблема законсервирована
|Давид Петросян: Мы требуем извинений от руководства ЕГУ за необоснованную клевету
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|Свитальский: Посредством расширения социального предпринимательства необходимо расширить роль гражданского общества в Армении
|Прогноз: Признание Израилем Геноцида армян реально, но оно произойдет не сейчас
|Студенты, выступающие против закона "О воинской обязанности и статусе военнослужащего", возобновили голодовку
|Степанакерт: Испытание Баку ударных беспилотников опасно, но это не означает, что мы не предпринимаем адекватных мер для противостояния этой угрозе
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый филиал "Пушкин"
|В Ереване открылся Центр Института Гете
|МЧС предупреждает: на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица
|Beeline запускает новогоднюю акцию для абонентов пакетов Neo Max и Quatro
|Замгенсека НАТО: Урегулирование карабахского конфликта позитивно скажется на ситуации в регионе Южного Кавказа
|Синоптики обещают осадки в большинстве регионов Армении
|Азнавур подверг резкой критике власти Армении: Я их не щажу, я говорю то, что думаю
|В декабре Армении сохранится относительно теплая погода
|Президент Арцаха: Налаживание и развитие отношений с политическими партиями Европы - один из приоритетов нашей внешней политики
|С 10-го по 16 декабря противник произвел по арцахским позициям 2300 выстрелов
|С 2012 по 2017 гг. "уклонисты" пополнили армянский бюджет на 4 млрд. драмов
|СНБ Армении занялась организацией годами поставлявшей Минобороны маргарин под видом масла
|Погрануправление ФСБ России устанавливает современные комплексы охраны на армяно-турецкой госгранице
|Ардшинбанк подписал договор торгового финансирования на сумму $25 млн с Ситибанком и Азиатским Банком Развития
|ACBA-Credit Agricole Bank и NABU объявили победителей программы <Развитие органического сельского хозяйства> 2017-2018гг.
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
|GeoProMining-десять лет работы на благо страны,в авангарде золотодобычи
|Эдуард Абрамян: “Армянскую” политику администрации Трампа во многом формирует реакция Еревана на инвестиционное предложение Вашингтона
|Авигдор Эскин: Для Израиля конструктивные отношения Армении и Ирана не минус, а плюс
|Игорь Назарук: Когда ЕАЭС заработает на полную мощь, тогда вопросы экспорта и межкооперационных связей получат новый существенный импульс в развитии
|Масис Маилян: Участие в процессе урегулирования позволит Арцаху взять долю ответственности за поддержание региональной стабильности
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
|Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы
|Признание парламентом Мексики независимости Арцаха при правильной работе не за горами
|Прогноз: Подписание Соглашения с ЕС выделит Армению среди стран ЕАЭС, ОДКБ и СНГ
|Законопроект об отмене отсрочки от воинской службы стал предметом острых дебатов в армянском парламенте
|Российская военная база в Армении продолжает оснащаться новым вооружением: в соединение поставлены разведкомплексы "Радиолампа"
|Давид Арутюнян: Законопроект против домашнего насилия в Армении - насущная необходимость
|Глава Нацсъезда западных армян: Турция не передаст Азербайджану 4 представителей интеллигенции, посетивших Арцах
|Прогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться
|Соединенные Штаты помогут Армении оценить ущерб от пожаров
|Армения примет участие в учениях "Боевое содружество 2017" в рамках СНГ на фоне отказа от участия в учениях НАТО