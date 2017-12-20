Среда, 20 Декабря 2017 14:17

АрмИнфо. До тех пор, пока условие Турции не будет выполнено, реализация Цюрихских протоколов невозможна. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Турции, Ирана и Азербайджана в Баку.

Отвечая на вопрос о судьбе протоколов, подписанных между Арменией и Турцией в 2009 году в Швейцарии, министр напомнил, что Армения представила эти протоколы в свой Конституционный суд, который в свою очередь исключил из документов некоторые важные статьи. "Мы хотели сделать это на определенных условиях. Основное условие заключалось в том, что Армения покинет оккупированные территории, после чего мы нормализуем наши связи. Что произойдет, если Армения отложит на полку или аннулирует это соглашение? До тех пор, пока наше условие не будет выполнено, реализация этого соглашения невозможна", - заключил он.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в Афинах заявил, что Цюрихских протоколы от 2009 года по нормализации армяно-турецких отношений по

сей день, не ратифицированы, так как Турция выдвинула необоснованные предусловия, противоречащие букве и духу протоколов. "Эти документу не могут остаться в заложниках навечно, именно поэтому, президент Армении с трибуны Генассамблее ООН заявил, что Ереван признает протоколы недействительными, поскольку отсутствует какой либо позитивный сдвиг в их реализации, и весну 2018 года мы встретим без этих протоколов", - заявил Налбандян.

Данное заявление Налбандяна вызвало нервную реакцию Анкары. МИД Турции обвинил главу армянского внешнеполитического ведомства в искажении правды о Цюрихских протоколах и попытке ввести в заблуждение международное сообщество.

На что Ереван заявил, что это заявление МИД Турции является еще одним шокирующим примером искажения буквы и духа Цюрихских протоколов 2009г.

Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.