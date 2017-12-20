Среда, 20 Декабря 2017 13:22

АрмИнфо.Очередная встреча с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном пройдет в одной из стран Европы. Об этом в Баку на совместной пресс-конференции с иранским и турецким коллегами заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он сообщил, что достигнута договоренность о проведении встречи в середине января следующего года. "Сопредседатели объявят дату встречи. В Вене мы провели обмен мнениями. Сопредседатели оценят обсуждения и примут решение. Я даже сказал, что согласен вести переговоры два дня. Главное, чтобы был результат>, - резюмировал Мамедъяров.