Среда, 20 Декабря 2017 12:46

АрмИнфо.Членство в ОДКБ позволяет Армении усилить политическое давление на Азербайджан, что вкупе с развитием Вооруженных сил является самой важной гарантией не возобновления войны. Подобное мнение АрмИнфо выразил экс-министр обороны Армении, генерал -лейтенант Вагаршак Арутюнян.

Более того, если даже в Баку решатся на новую агрессию в отношении армянского народа, по его оценкам, данная совокупность автоматически станет гарантией победы Армении в этой войне. Арутюнян особо подчеркнул, что тысячи армянских офицеров, обеспечивающих боеспособность, дисциплину в ВС Армении, получают образование в России, Беларуси и Казахстане. Он также напомнил, что Армения приобретает оружие и боеприпасы по внутренним ценам, не идущим ни в какое сравнение с международными.

"Так уж получилось, что структуры, способной дать нам подобные преимущества, в нашем регионе нет. Соответственно, перспективы вступления Армении в НАТО сегодня не просматривается", - подчеркнул экс-министр обороны.

По его оценкам, сам факт заявления ОДКБ по Карабаху с упоминанием всех принципов урегулирования - свидетельство содействии Организации мирному урегулированию карабахского конфликта. Арутюнян также считает ОДКБ сторонником выполнения требований Еревана, венских и питерских договоренностей, фиксирующих нарушителя режима прекращения огня.

30 ноября в Минске страны ОДКБ подписали заявление <О поддержке посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию>. Страны ОДКБ также поддержали решение конфликта на основе трех принципов: права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы силой, территориальной целостности.

В этом свете, экс-министр оценивает политические цели Армении в направлении Арцаха как решенные. В отличие от целей Баку, стремящегося посредством постоянных нарушений режима прекращения огня сформировать в Армении и Карабахе атмосферу страха. Арутюнян отметил, что в Баку ошибочно считают, что данная атмосфера способна повлиять на Ереван, создав почву для уступок.