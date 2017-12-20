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|Волынкин: Армяно-российские отношения выведены на уровень союзнических, и никакие невзгоды не могут поколебать их
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|Посол России в Армении оптимистично настроен по вопросу устранения сложностей в рамках ЕАЭС
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|Затулин: Серж Саргсян после истечения президентских полномочий, скорее всего, займет пост премьер-министра Армении
|Волынкин: Армения, имея такое геостратегическое положение, сможет стать мостом взаимодействия не только между ЕАЭС, ЕС и Россией, но и Ираном и Ближним Востоком
|Прогноз: Сдача арцахских территорий станет ударом не только для США и Европы, но и самой России
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АрмИнфо.В Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РА Артак Закарян, представивший в Национальном Собрании РА во втором и окончательном чтении проект поправок в законе "Об альтернативной службе", принятый парламентом страны 20 декабря во втором и окончательном чтении.
По словам заместителя министра, если в 2013 году число лиц, предпочитающих альтернативную службу воинской повинности, составило
70 человек, то в этом году этот показатель снизился в пять раз, составив 14 граждан. Представленный правительством проект поправок "Об альтернативной службе", продолжил Закарян, направлен на его приведение в соответствие с требованиями Основного закона страны. В частности, пересмотрен ряд положений, касающихся альтернативной службы, упорядочивается деятельность Республиканской комиссии по вопросам альтернативной службы, порядок обжалования решений комиссий, устанавливается полномочный орган, который должен защищать в суде решения комиссии. Решения комиссии принимаются в течение одного месяца. Кроме того, документом устанавливаются случаи и порядок возможного освобождения от несения альтернативной службы, отношения, связанные с рабочими часами военнослужащего альтернативной службы. По сравнению с первым чтением в документ внесено одно изменение, которое касается представления в комиссию в трехдневный срок приказа о месте прохождения лицом альтернативной службы. Закарян напомнил также, что сохранятся сроки прохождения альтернативной службы - 30 месяцев за альтернативную службу и 36 месяцев за альтернативные работы.
|Экспортное страховое агентство Армении и Конверс Банк подписали меморандум о сотрудничестве
|В Beeline прошел крупнейший в этом году <День Клиента>
|Экстремальный день в армянском парламенте - скандалы, драки и разборки
|В течение ближайших дней в Армении ожидаются осадки
|Чавушоглу: До тех пор, пока условие Турции не будет выполнено, реализация Цюрихских протоколов невозможна
|Чавушоглу: Заявления представителей Армении ничего не значат для Анкары
|Мамедъяров: Очередная встреча с Налбандяном пройдет в одной из стран Европы
|Экс-министр обороны: Членство в ОДКБ позволяет Армении усилить давление на Азербайджан, что вкупе с развитием ВС - самая важная гарантия не возобновления войны
|Мовсес Акопян: В любое время можно восстановить позиции, потерянные армянской стороной в ходе апрельской войны
|Главой Национального бюро экспертиз стал Аргам Овсепян
|В Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службе
|"Кавказский барометр-2017": 63 % армянских респондентов считают, что в карабахском вопросе нужно уповать лишь на собственные силы
|Прогноз: Пересмотр Анкарой своей позиции в вопросе нормализации отношений с Арменией до весны 2018-го маловероятен
|На ряде дорог Армении наблюдается гололедица
|Налбандян: Примеров неуважения Анкарой собственной подписи под соглашениями множество
|Армения "против" рекомендаций Генассамблеи ООН по Крыму
|Глава МИД Армении: Причина отсутствия подвижек в карабахском урегулировании - бескомпромиссная, максималистская позиция Баку
|Волынкин: Армяно-российские отношения выведены на уровень союзнических, и никакие невзгоды не могут поколебать их
|Шармазанов: Когда Серж Саргсян давал обещание не претендовать на пост премьера, были другие политические реалии
|Посол России в Армении оптимистично настроен по вопросу устранения сложностей в рамках ЕАЭС
|Меньшие расходы на выход в квалификацию Лиги чемпионов могут побудить "Арарат" перебазироваться в Армению
|Затулин: Серж Саргсян после истечения президентских полномочий, скорее всего, займет пост премьер-министра Армении
|Волынкин: Армения, имея такое геостратегическое положение, сможет стать мостом взаимодействия не только между ЕАЭС, ЕС и Россией, но и Ираном и Ближним Востоком
|Прогноз: Сдача арцахских территорий станет ударом не только для США и Европы, но и самой России
|Прогнозный доклад РСМД: Стабильность вокруг Карабаха, сбалансированное развитие отношений России с Арменией и Азербайджаном - один из основных итогов 2017 года
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Мгновенные переводы с российских карт на карты Банка ВТБ (Армения)
|Cтартует аукцион «премиум» номеров Beeline
|В ночь с 20 на 21 декабря температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Грузинские и армянские правоохранители обсуждают процедуру передачи Армении Цыганова, обвиняемого в ограблении филиала Конверс Банка
|В Генпрокуратуре Армении раскрыли дело о мошенничестве в психиатрическом отделении Военного госпиталя
|Депутат Бундестага: "Восточное партнерство" ЕС не направлено против третьей страны
|При содействии Beeline издана книга об истории Армянского академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна
|Ростелеком Армения готовит новогодние сюрпризы для своих абонентов
|Прогноз: Осознав невозможность пребывания в нынешнем состоянии и в будущем, Армения вынуждена стать партнером США
|"Интер" провёл переговоры с Райолой по трансферу Мхитаряна
|Ереван: Армения из страны-потребителя мира и безопасности превратилась в государство-поставщика
|В Индексе всемирного счастья ООН Армения занимает 122 место
|Аналитик: В международной повестке карабахская проблема законсервирована
|Давид Петросян: Мы требуем извинений от руководства ЕГУ за необоснованную клевету
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|Свитальский: Посредством расширения социального предпринимательства необходимо расширить роль гражданского общества в Армении
|Прогноз: Признание Израилем Геноцида армян реально, но оно произойдет не сейчас
|Студенты, выступающие против закона "О воинской обязанности и статусе военнослужащего", возобновили голодовку
|Степанакерт: Испытание Баку ударных беспилотников опасно, но это не означает, что мы не предпринимаем адекватных мер для противостояния этой угрозе
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый филиал "Пушкин"
|В Ереване открылся Центр Института Гете
|МЧС предупреждает: на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица
|Beeline запускает новогоднюю акцию для абонентов пакетов Neo Max и Quatro
|Замгенсека НАТО: Урегулирование карабахского конфликта позитивно скажется на ситуации в регионе Южного Кавказа
|Синоптики обещают осадки в большинстве регионов Армении
|Азнавур подверг резкой критике власти Армении: Я их не щажу, я говорю то, что думаю
|В декабре Армении сохранится относительно теплая погода
|Президент Арцаха: Налаживание и развитие отношений с политическими партиями Европы - один из приоритетов нашей внешней политики
|С 10-го по 16 декабря противник произвел по арцахским позициям 2300 выстрелов
|С 2012 по 2017 гг. "уклонисты" пополнили армянский бюджет на 4 млрд. драмов
|СНБ Армении занялась организацией годами поставлявшей Минобороны маргарин под видом масла
|Погрануправление ФСБ России устанавливает современные комплексы охраны на армяно-турецкой госгранице
|Ардшинбанк подписал договор торгового финансирования на сумму $25 млн с Ситибанком и Азиатским Банком Развития
|ACBA-Credit Agricole Bank и NABU объявили победителей программы <Развитие органического сельского хозяйства> 2017-2018гг.
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