Среда, 20 Декабря 2017 12:06

АрмИнфо.В Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РА Артак Закарян, представивший в Национальном Собрании РА во втором и окончательном чтении проект поправок в законе "Об альтернативной службе", принятый парламентом страны 20 декабря во втором и окончательном чтении.

По словам заместителя министра, если в 2013 году число лиц, предпочитающих альтернативную службу воинской повинности, составило

70 человек, то в этом году этот показатель снизился в пять раз, составив 14 граждан. Представленный правительством проект поправок "Об альтернативной службе", продолжил Закарян, направлен на его приведение в соответствие с требованиями Основного закона страны. В частности, пересмотрен ряд положений, касающихся альтернативной службы, упорядочивается деятельность Республиканской комиссии по вопросам альтернативной службы, порядок обжалования решений комиссий, устанавливается полномочный орган, который должен защищать в суде решения комиссии. Решения комиссии принимаются в течение одного месяца. Кроме того, документом устанавливаются случаи и порядок возможного освобождения от несения альтернативной службы, отношения, связанные с рабочими часами военнослужащего альтернативной службы. По сравнению с первым чтением в документ внесено одно изменение, которое касается представления в комиссию в трехдневный срок приказа о месте прохождения лицом альтернативной службы. Закарян напомнил также, что сохранятся сроки прохождения альтернативной службы - 30 месяцев за альтернативную службу и 36 месяцев за альтернативные работы.