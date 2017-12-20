Среда, 20 Декабря 2017 12:05

АрмИнфо.Больше половины жителей Армении - 54% и 36 % жителей Грузии связывают перспективы политического и экономического развития страны с тесным взаимодействием с Евразийским экономическим союзом и Европейским Союзом. Таковы результаты исследования "Кавказский барометр-2017", проведенного Кавказским центром исследовательских ресурсов-Армении.

Исследование общественного мнения включало в себя 100 вопросов. Опросы о социально-экономической, демографической и политической ситуации проводились в Армении и в Грузии, и в нем приняли участие 4027 случайно выбранных лиц (1648 человек в Армении и 2379 - в Грузии).

Так с точки зрения обеспечения безопасности страны 50 % респондентов Армении выступили за установление равных отношений и с НАТО, и с ОДКБ, в Грузии таковых оказалось 34%. Меж тем, 27 % жителей РА уповают лишь на ОДКБ, и столько же процентов респондентов из Грузии связывают свою безопасность лишь с НАТО. Вместе с тем, от 13-20 % опрошенных в обеих странах отказались или затруднились ответить на этот вопрос.

В исследовательском центре отмечают, что по сравнению с прошлым годом увеличилось число граждан, которые не смогли определиться с ответом на политические вопросы.

В то же время 64% респондентов из Армении считают Россию самой дружественной страной, меж тем в 2015 году таковых было 74%, а в 2013 году -84%.

Исследование также показало, что безработица и бедность продолжают оставаться одной из самых волнующих вопросов обществ двух стран. Так вопрос безработицы волнует 36% армянских респондентов и 56% грузинских. 17% и 14% соответственно беспокоит вопрос бедности.

С точки зрения доверия к общественным структурам выгодно отличаются Армия и Церковь, так армии полностью и скорее доверяют 77% армянских респондентов, и 75% - грузинских.

В исследовательском центре также отмечают, что примечательны ответы на несколько вопросов, направленных лишь армянским респондентам. Так 87 % опрошенных в Армении на вопрос о прошлогодней апрельской войне разделили ту точку зрения, что в случае угрозы национальной безопасности Армения, Арцах и Диаспора консолидируются. Более того, 63 % опрошенных считают, что в нагорно-карабахском вопросе нужно уповать лишь на собственные силы. При этом, преобладающее большинство, а именно 77 % считают, что проблема должна быть решена исключительно посредством переговоров.

В то же время лишь 16% опрошенных осудили действия группы "Сасна црер", 36% - оправдали, а 28 % заявили, что в какой-то степени осуждают, а в какой-то оправдывают их действия.

Вместе с тем, половина опрошенных считает, что приход сирийских беженцев в Армению способствует экономическому развитию страны и активизации культурной жизни.

Несмотря на сложные социально-экономические и политические процессы в регионе, в 2017 году средняя оценка счастья в Армении и Грузии составила 6.8 и 7.1 единиц (из 10 возможных).