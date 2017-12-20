Среда, 20 Декабря 2017 12:04

АрмИнфо. Пересмотр Анкарой своей позиции в вопросе нормализации отношений с Арменией до весны 2018-го маловероятен, - прогнозирует директор Института востоковедения Национальной Академии наук Армении, профессор Рубен Сафрастян.

"Не думаю, что заявление руководства Армении согласно которому весну 2018-го Армения встретит без протоколов в парламенте способно оказать на турецких коллег отрезвляющее воздействие. Турки начали выискивать пути оказания давления на Армению уже подписав цюрихские протоколы. Речь идет о выдвижении разрешения карабахского конфликта в качестве предусловия. Таким образом, недавнее заявление Чавушоглу ничего нового в себе не содержит, все стало ясно сразу же после подписания протоколов", - заявил Сафрастян.

13-го декабря глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил о готовности Армении "встретить весну 2018 года без армяно-турецких протоколов", объяснив это беспочвенностью выдвинутых Анкарой, противоречащих сути протоколов, предусловий. Уже 14 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о приверженности Анкары армяно-турецким протоколам, охарактеризовав заявления армянского коллеги как "не отражающие действительность и направленные на введение мирового сообщества в заблуждение".

По оценкам тюрколога, именно Турция уклоняется от цюрихских договоренностей, твердя одновременно о приверженности нормализации армяно-турецких отношений и архиважном значении карабахской проблемы. Сафрастян убежден, что об отказе Анкары от ратификации протоколов известно всему миру. В этом свете, заявления главы турецкого МИД тюрколог характеризует как фальсификацию действительности.

10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений". Документы должны быть ратифицированы парламентами двух стран, однако 22 апреля 2010 года президент Армении Серж Саргсян, подписав указ о приостановлении процесса ратификации протоколов, фактически заморозил данный процесс