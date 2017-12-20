Среда, 20 Декабря 2017 12:03

АрмИнфо.По положению на 09.00 20-го декабря на ряде дорог Армении наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В частности, согласно источнику, гололедица наблюдается на автомобильной дороге Сотк- Карвачар и перевале Варденяц. В городах Гюмри, Маралик, Артик и Ахурян Ширакской области идет выпадение осадков в виде снега. С учетом ожидающихся неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении призывает водителей использовать исключительно зимние покрышки.

Согласно полученным данным из Департамента по ЧС МВД Грузии, дорога Степацминда - Ларс открыта для видов автомобилей.