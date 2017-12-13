Среда, 13 Декабря 2017 16:46

АрмИнфо. Делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания, руководителем группы дружбы Армения - Литва, Латвия, Эстония Эдуардом Шармазановым, в составе которой депутаты Парламента Самвел Фарманян и Сурен Манукян 13 декабря встретилась с вице-спикером парламента Литвы, председателем комиссии по европейским связям Гедиминасом Киркиласом и председателем комиссии по внешним связям Юозасом Бернатонисом.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи члены делегации высоко оценили факт осуждения Литвой Геноцида армян и подчеркнули, что Литва пока единственная прибалтийская страна, признавшая это преступление. Делегация выразила признательность парламенту Литвы и Гедеминасу Киркиласу за содействие в организации выставки к 100-й годовщине Геноцида армян в Вильнюсском музее геноцида.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность последовательного развития армяно- литовских отношений, сотрудничества делегаций в межпарламентских структурах. Вице-спикер Парламента Шармазанов обратился к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, отметив, что Армения будет продолжать двигаться по пути развития и демократических реформ.

"Непрерывность политического диалога с ЕС - один из важных векторов политической повестки дня РА. Армения - единственная страна ЕАЭС, которая подписала подобное соглашение с Евросоюзом. Оно дает возможность стать мостом между ЕС и ЕАЭС", - заявил Эдуард Шармазанов.

Стороны обсудили также региональные проблемы Южного Кавказа. Шармазанов отметил: "Как Армения, так и Арцах - сторонники мирного урегулирования конфликтов в формате сопредседателей МГ ОБСЕ, на основе трех известных принципов. Очень важна в заявлении ассамблеи Восточного партнерства поддержка этих трех принципов - неприменения силы или угрозы силы, территориальной целостности, равноправия и реализации права на самоопределение народов. Постоянно звучащая из Азербайджана воинственная риторика вызывает озабоченность и не исходит из логики мирного урегулирования конфликта. В Армении и Арцахе строят демократию, между тем в Азербайджане процветает авторитаризм".

В завершение встречи вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов пригласил Киркиласа в Армению.