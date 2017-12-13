Среда, 13 Декабря 2017 16:20

АрмИнфо."По инициативе Армении в 2015 году Совет ООН по правам человека единогласно принял резолюцию о предупреждении геноцида. В качестве следующего шага, опять же по нашей инициативе, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцида", - заявил во время своего выступления в МИД Греции Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

'Моральная обязанность народов, прошедших ужасы Геноцида, стоять на передовой международных усилий по предотвращению геноцидов и преступлений против человечности. В этой связи наша деятельность получила международное признание, о чем недавно заявил заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Майкл Миллер. Армения сыграла ведущую роль в защите важности Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него",- отметил Налбандян.

Он также заметил, что 9 декабря 2018 года - Международный день памяти имеет большое значение, поскольку он будет совпадать с 70-летием Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В связи с этим в Ереване состоится 3-й Глобальный форум по преступлениям против геноцида. "Спустя 70 лет после принятия Конвенции мир не освобожден от угрозы этого бедствия. Чрезвычайно важно удвоить международные усилия по укреплению программы профилактики. То, что мы видим сегодня, особенно на Ближнем Востоке в отношении этнических и религиозных групп, прямо доказывает значимость Конвенции, в которой четко определены карательные меры в отношении лиц, совершивших это преступление",- заявил Налбандян, подчеркнув, что Армения была одной из первых стран, которые озвучили этот вопрос, требуя укрепления международных превентивных механизмов.

Налбандян также подчеркнул, что в центре внимания недавнего председательства в ОБСЕ было дальнейшее развитие мер по борьбе с ненавистью и дискриминацией в отношении христиан и других религиозных групп, а также создание Бюро по демократическим институтам и правам человека. "Очень важна была также конференция, прошедшая на высоком уровне в Ереване при поддержке Министерства иностранных дел Армении. Насилие на Ближнем Востоке не обошло и армян, которые были частью многокультурной и многогранной мозаики Сирии и Средиземноморья на протяжении веков. Армянские поселения, церкви, школы и учреждения были разрушены. Многие из наших соотечественников были убиты в результате террористических актов, а некоторые были вынуждены покинуть свои дома. Более 22 000 беженцев из Сирии нашли убежище в Армении, сделав нашу страну третьей по величине в Европе по числу беженцев из Сирии. Мы также, по мере наших возможностей, пытались оказать содействие тем, кто нуждается в гуманитарной помощи в Сирии ", - заключил Министр иностранных дел.