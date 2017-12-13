Среда, 13 Декабря 2017 16:08

АрмИнфо.Австралийская партия зеленых признала Республику Арцах и право ее жителей на самоопределение. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

Как сообщает источник, признанию предшествовала встреча между высокопоставленным членом партии Джастином Эликом и представителями

Армянского национального комитета. Отмечается, что Австралийская партия австралийских зеленых, признавшая Геноцид армян, стала одной из первых неармянских политических сил в мире, признавших независимость Арцаха.

Примечательно, что партия также призвала все ветви австралийского правительства официально признать независимость Республики Арцах и укрепить отношения Австралии с НКР и ее гражданами.

В связи с этим директор АНК Ваче Гахраманян выразил признательность партии и, в частности, Джастину Элику за признание независимости

Арцаха и права его народа на самоопределение.

Между тем, Постоянный представитель Республики Арцах в Австралии Кайлар Микаелян отметил, что это историческое признание.

"От имени правительства Республики Арцах и народа Арцаха я благодарю Астралийскую партию зеленых за уважение прав человека", - заявил Микаелян.

Отметим, что в федеральном парламенте Австралии "Зеленые" имеют 9 сенаторов и одного члена Палаты представителей.