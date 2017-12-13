Среда, 13 Декабря 2017 16:03

АрмИнфо. Конверс Банк пересмотрел условия акции по ломбарным кредитам под залог золота, выступив одновременно с новым предложением. Как пояснили АрИнфо в пресс-службе Банка, акция действительна до 31 января 2018 года.

По новым условиям акции клиентам предлагаются драмовые кредиты под залог золота по годовой процентной ставке 9% при сроке погашения до 3 месяцев, или по ставке 10% при сроке погашения 3-6 месяцев. Банк предлагает своим клиентам кредиты на сумму до 120% от оцененной стоимости золота. Максимальный размер кредита - 7 млн. драмов или эквивалентная сумма в иностранной валюте, срок погашения - до 3-х лет. В рамках акции дополнительные ежемесячные выплаты за обслуживание не взимаются.

"Принимая во внимание спрос на кредиты под залог золота и доступность этого вида кредита для большого числа людей, Конверс Банк продлил срок действия соответствующей акции, а также пересмотрел условия кредитования, снизив процентную ставку", - заявили в Конверс Банке, добавив, что в рамках акции Конверс Банк предлагает своим клиентам одни из самых конкурентоспособных условий кредитования под залога золота.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, Конверс Банк нарастил объем потребительских кредитов в годовом разрезе на 40,4% - до 39.6 млрд драмов, из коих на долю ломбардных кредитов пришлось свыше 13% или

5.2 млрд драмов. В общем кредитном портфеле Банка доля потребительских кредитов составила 26,4%, а ломбардных - 3,5%. В портфеле же розничных кредитов Банка, составивших на эту дату 66.1 млрд драмов, доля ломбардных кредитов достигает 7,9%.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 октября 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина