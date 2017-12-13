Среда, 13 Декабря 2017 15:30

АрмИнфо.Урегулирование карабахского конфликта является одним из приоритетов внешнеполитической повестки Армении. Об этом в Министерстве иностранных дел Греции заявил министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Говоря о своей последней встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым, Налбандян подчеркнул, что она продлилась 4 часа и прошла в позитивной атмосфере. "Однако этого не достаточно, встреча глав Армении и Азербайджана в Женеве также прошла в позитивной атмосфере, однако сразу после нее Баку вернулся к своей милитаристской политике",- отметил глава МИД РА. Он также заметил, что типичным проявлением неконструктивной политики Баку является и тот факт, что он не присоединился к заявлению стран-посредников Минской группы (Россия, Франция, США) по итогам саммита ОБСЕ. "И это не первый подобный случай",- отметил он.

В своем заявлении посредники в очередной раз подтвердили необходимость урегулирования карабахского конфликта на основе трех принципов международного права (неприменение силы, территориальная целостность государств и право народа на самоопределение). "Эти принципы вместе с элементами урегулирования конфликта разработаны сопредседателями, как единое целое, и они были согласованы на Афинском саммите ОБСЕ в 2009 году, в том числе и с Азербайджаном. Армения не раз заявлял о готовности их реализации",- отметил Налбандян, подчеркнув, что Азербайджан меж тем перманентно отказывается от всех договоренностей, в том числе и от Венских и Санкт-Петербургских, направленных на снижение эскалации.

"Возникает вопрос, как можно снизить эскалацию, когда Азербайджан отказывается от договоренностей, от подписанного им же договора о прекращении огня, от внедрения механизмов по расследованию приграничных элементов, от расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Баку пытается представить, якобы, эти договоренности - результат предусловий армянской стороны, однако это не так",- отметил армянский дипломат, заметив, что Ереван всегда выступал за активизацию переговоров. Как подчеркнул Налбандян заявление посредников по итогам заседания Совета министров ОБСЕ в Вене и Гамбурге вновь доказало, что попытки Баку торпедировать достигнутые договоренности обречены на провал. "Подобная политика Баку ставит под сомнение доверие международного сообщества к нему",- отметил он.

Налбандян также напомнил, что сопредседатели подтвердили свою позицию по продолжению посреднической миссии для достижения решения конфликта на основе компромиссов. "Осью предложений посредников является поэтапное решение конфликта, которое предусматривает окончательное определение статуса Карабаха на основе имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления народа Арцаха",- подчеркнул Налбандян, подтвердив готовность армянской стороны к продолжению мирных переговоров на основе предложений посредников. "Переговоры не имеют альтернативы. Однако все что предлагают посредники и с чем согласна армянская сторона, отвергается Баку, и это торпедирует переговоры",- отметил глава внешнеполитического ведомства.

ОН также сообщил, что во второй половине января, по предварительной договоренности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, на которую, как заметил Налбандян, Армения идет с конструктивным настроем.

"Как только Баку станет следовать призывам минских посредников, уважать достигнутые договоренности, придерживаться режима перемирия и предложений сопредседателей по урегулированию конфликта, откроется возможность для продвижения мирного процесса и изменения статус-кво",- резюмировал армянский министр