Среда, 13 Декабря 2017 14:38

АрмИнфо. Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер 18 декабря посетит Армению. Об этом 13 декабря в Ереване на пресс- конференции, посвященной началу недели НАТО в РА, заявила заместитель руководителя офиса по связи НАТО на Южном Кавказе Розариа Пуглис.

По ее словам, данный визит является ярким примером наличия сотрудничества на высоком уровне между Арменией и НАТО. "Замгенсека

НАТО в рамках визита проведет встречи с президентом Армении, министром обороны и главой МИД. Также запланированно ее выступление в Ереванском государственном университете", - сказал представитель Альянса.

Говоря в целом о стартующей неделе НАТО, Пуглис подчеркнула, что эта неделя важна для Альянса, поскольку предоставляет возможность

представить весь спектр сотрудничества Армения-Альянс. "Также хочу выразить благодарность Армении за активное участие в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово. Учитывая, что Армения маленькая нация, направлять 121 миротворца в Афганистан и 35 в Косово - это большой вклад", - отметила представитель НАТО. При этом она подчеркнула, что сотрудничество Армения-НАТО не ограничивается лишь военным взаимодействием, реализуется ряд проектов иного характера, в том числе создание фонда Доверия, который будет реализован при финансовом содействии Германии, сотрудничество в сфере военного образования.

Пуглис также подчеркнула, что Альянс готов оказать содействие в реализации программы действий, после ее утверждения. "Основная цель недели НАТО - информировать общественность о нашем взаимодействии, в этой связи хотелось бы вовлечь как можно больше людей в предстоящие мероприятия", - заключил она.

Напомним, что парламент Армении на заседании 6- декабря ратифицировал соглашение "О содействии сотрудничеству между Арменией и Организацией по техническому обеспечению и снабжению НАТО". Как сообщил, представляя документ, первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, соглашение было подписано 14 июня 2015 года в Люксембурге и предусматривает весь спектр и основные принципы сотрудничества, вопросы поставок товаров и услуг, оказание технического содействия и реализации программ Фонда доверия НАТО.

По его словам, соглашение было подписано давно, но его реализация задерживалась из-за отсутствия финансовых средств. Однако сейчас Германия выразила готовность предоставить средства на реализацию программы в размере 1,5 млн. евро по демонтажу и утилизации вышедшей из обращения военной техники. Он отметил, что в рамках соглашения планируется демонтировать и утилизировать 140 единиц техники, а также 21 единицу бронированной боевой техники, поскольку Армения превышает предусмотренный по договору ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе) порог, предусмотренный по этой части. Кроме того, по его словам, это предоставит Армении в дальнейшем право на покупку новой военной техники. "Вся техника в виде металлолома будет продана, а финансовые средства от их продажи, которые по предварительным оценкам составят 100 тыс. евро, будет предоставлена Армении на реализацию программы разминирования приграничных регионов", - сказал Закарян.