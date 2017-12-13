Среда, 13 Декабря 2017 14:37

АрмИнфо. НАТО не видит вызовов в отношениях с Арменией. Об этом 13 декабря в Ереване на пресс-конференции, посвященной началу недели НАТО в РА, заявила заместитель руководителя офиса по связи НАТО на Южном Кавказе Розариа Пуглис.

Она напомнила, что представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Армению весной текущего года, охарактеризовать отношения Альянса с Ереваном как стабильные и доверительные. "У нас исключительные отношения с Арменией. У нас нет подобного сотрудничества с другими странами, так как наше взаимодействие приспособлено требованиям армянских властей. В этом заключается ядро нашего взаимодействия", - сказала она.

Вместе с тем Пуглис подчеркнула, что офис НАТО на Южном Кавказе взаимодействует с тремя странами - Арменией, Грузией и Азербайджаном. "На сегодняшний день Грузия выразила желание интегрироваться в НАТО, у Армении и Азербайджана пока такого желания нет. И как я уже сказала, наше сотрудничество с каждой из стран исходит из нужд и потребностей каждого из государств", - заключила представитель Альянса.