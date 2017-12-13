Среда, 13 Декабря 2017 13:59

АрмИнфо.Согласование кандидатур иностранных диппредставителей в Азербайджане сводится к выискиванию в их генеалогии армянских корней. Подобное мнение выразил АрмИнфо первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

27 ноября проработавший в Азербайджане с 2009 года посол РФ Владимир Дорохин был освобожден от должности. Однако, Баку не согласился с назначением заместителя директора департамента кадров МИД РФ Георгия Зуева новым послом России в Азербайджане. Кандидатура Зуева была утверждена Госдумой еще в июле, однако МИД РФ так и не получил от Баку агреман на его назначение. Таким образом, Азербайджан стал первой страной СНГ отказавшейся принимать кадровые решения Москвы.

"В данном случае действия Баку вдохновляются разгулом в этой стране национализма истоки которого лежат в карабахском конфликте. В рамках реализуемой в Азербайджане политики в эту страну, в частности, не позволено проезжать людям с армянскими фамилиями. В Азербайджане так далеко зашли в выискивании армянских корней у тех или иных наших представителей, что это уже становится неприличным", - подчеркнул он.

Отметив, что подобная ситуация вряд ли красит российско-азербайджанские отношения, парламентарий подчеркнул, что любое государство и Азербайджан, в частности, на этапе согласования кандидатур на должность посла иностранного государства, конечно, может высказывать свои соображения.

"Однако, при этом есть традиции и практика, при которой надо понимать, что посол в Азербайджане все равно будет российским. И с какой фамилией, с какими-либо корнями, связями он бы не был, он будет выражать точку зрения России, а не ту, которую хотелось бы видеть Баку. И по-другому не будет", заключил Затулин.