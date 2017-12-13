Среда, 13 Декабря 2017 12:01

АрмИнфо.Максимум ожиданий сопредседателей МГ ОБСЕ от наблюдаемой под занавес 2017 года интенсификации переговорного процесса по карабахскому урегулированию - это возвращение содержательности переговорному процессу. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

В октябре в Женеве прошла встреча президентов Армении и Азербайджана, после которой в Москве состоялась встреча сопредседателей Минской группы с главами МИД Армении и Азербайджана.

"Однако, несмотря на "конструктивную атмосферу" женевского саммита заметных прорывов в урегулировании не произошло, а планов, предполагающих внедрение эффективных механизмов по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской госграницы за пределами Нагорного Карабаха не появилось. На этом фоне значительный интерес представляют недавние слова президента Армении Сержа Саргсяна о "болезненном решении арцахского вопроса" и главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о возможных компромиссах в карабахском урегулировании", - подчеркнул он.

По оценкам аналитика, ответ на вопрос о мотивации официального Еревана в озвучивании, провоцирующих недовольство властью и ненужный ажиотаж вокруг возможной "сдачи территорий", заявлений не так сложен, как это кажется на первый взгляд. В этом свете, Маркедонов отмечает, что у Саргсяна и Налбандяна слушатели и читатели не только в Ереване, но и в Баку, а также в столицах стран-сопредседателей Минской группы.

Между тем, аналитик подчеркивает, что согласованным планом мирного урегулирования, что едва ли не уникальный случай единодушия между Россией и Западом на постсоветском пространстве, остаются, предполагающие компромиссы и уступки, <обновленные Мадридские

принципы>. По его оценкам, "принципы" можно и есть за что критиковать, но в них нет ни малейшего намека на сохранение нынешнего статус-кво в неизменном виде. Другой вопрос, что разрушение статус-кво опасно, и между сопредседателями нет консенсуса относительно того, как и зачем это делать.

"При этом в "базовых принципах" нет максималистских планок ни

Еревана, ни Баку. Посему, армянские политики могут соревноваться друг с другом по степени брутальности для внутренней аудитории, но в диалоге с сопредседателями они должны показывать готовность к компромиссам. И в сущности, говоря о возможных уступках, Саргсян и Налбандян практически ничем рисковали, учитывая, что Баку явно не способен тут же схватится за их предложения", - подытожил аналитик.