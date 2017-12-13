Среда, 13 Декабря 2017 12:00

АрмИнфо.Греция является одним из ключевых партнеров Армении в отношениях Армения - Европейский Союз.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, об этом в ходе своего выступления в Министерстве иностранных дел Греции заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

При этом он констатировал, что последние недели в этом плане были знаменательны. Он напомнил, что 24 ноября Армения подписала с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. "Являясь активным членом Евразийского экономического союза, Армения также развивает отношения с иными интеграционными структурами. Надеемся, что подобный целеустремленный и реалистичный диалог станет движущей силой для стимулирования сотрудничества в нашем регионе", - сказал глава армянского МИД.

При этом он констатировал, что подписание этого соглашения не единственный пример партнерства Армения-ЕС. По словам Налбандяна, последние два года Армении и ЕС удалось стимулировать двустороннее сотрудничество по разным направлениям, в том числе, присоединиться к проектам COSME, "Созидательная Европа", "Горизонт 2020", парафировать соглашение о единой авиационной зоне, подписать меморандум о взаимопонимании высокого уровня по Трансевропейской транспортной сети. Глава МИД отметил, что Армения ожидает новых инициатив, вместе с тем, придает важное значение началу диалога о либерализации визового режима. Он также отметил, что Ереван ожидает дальнейшего содействия от греческих партнеров в отношениях Армения-ЕС.

Налбандян указал на естественность процесса обсуждений перспективы расширения армяно-греческих отношений. "С этой точки зрения может

быть полезным работа совместной межправительственной комиссии и организация бизнес-форума. Членство Армении в ЕАЭС открыло новые возможности с точки зрения торговли и инвестиций. Сегодня, посредством Армении можно выйти на 170 млн рынок ЕАЭС. У Армении привилегированный режим с ЕС, США, Японией и рядом других стран. Надеемся, что полученные возможности в результате политических процессов, позволят нам осуществлять полноценную экономическую деятельность с нашим соседом Ираном, обладающим 80 млн рынком. В этой связи примечательным могут стать проекты по транспортным и коммуникационным маршрутам Персидский залив - Черное море",- сказал Налбандян.

Он также проинформировал, что через два дня отправится в Киев для

принятия председательства в Организации черноморского экономического

сотрудничества (ОЧЭС). По его словам, Армения во время своего

председательства приложит максимальные усилия, чтобы ОЧЭС полноценно

служила своим целям по стимулированию регионального сотрудничества между странами-членами Организации. "По нашему глубокому убеждению, те, кто, злоупотребляет этой платформой для продвижения своих узких политических интересов за счет экономического сотрудничества, не только противоречат целям ОЧЭС, но и не имеют реальной заинтересованности в развитии регионального экономического сотрудничества. И те кто, остаются приверженными целям ОЧЭС, такие как Армения и Греция, должны стремиться к сохранению исключительно экономической сущности организации", - убежден Налбандян.

Он также напомнил, что две недели назад к Армении перешло председательство в Международной организации Франкофонии, объединяющей 84 государства, в том числе и Грецию. Он также проинформировал, что следующий саммит МОФ пройдет в октябре 2018 года в Ереване под лозунгом "Жить вместе, уважая солидарность, гуманитарные ценности и многообразие в качестве основы для мира и процветания ".

Говоря об армяно-греческих отношениях, глава МИД Армении заметил, что народы двух стран вместе делили трагические страницы истории, и армяне и греки пережили геноцид и преступления против человечности. Он также напомнил, что 25 лет назад были установлены дипотношения между Арменией и Грецией. По его словам регулярные визиты на высоком уровне придали новый импульс двусторонним отношениям, и очертили новые направления для сотрудничества. "Последние четверть века мы смогли развивать прочные межгосударственные отношения и стабильную двустороннюю повестку, которая включает активный политический диалог и сотрудничество в разных областях вызывающих взаимный интерес. Мы создали богатую нормативную базу, которая может стать хорошей основой для дальнейшего укрепления наших контактов. Активно взаимодействуем на международных площадках", - заключил Налбандян.