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АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян рассказал греческим дипломатам о подходах Еревана по армяно-турецким отношениям.
"Уверен, вас заинтересует наш подход по отношениям Армения-Турция. Как вы знаете, президент Армении инициировал процесс по нормализации армяно-турецких отношений, который привел к подписанию в 2009 году Цюрихских протоколов. Тем не менее, по сей день, эти документы не ратифицированы, так как Турция выдвинула необоснованные предусловия, противоречащие букве и духу протоколов. Эти документу не могут остаться в заложниках навечно, именно поэтому, президент Армении с трибуны Генассамблее ООН заявил, что Ереван признает протоколы недействительными, поскольку отсутствует какой либо позитивный сдвиг в их реализации, и весну 2018 года мы встретим без этих протоколов", - заявил Налбандян в ходе своего выступления в МИД Греции.
Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.
|Взгляд из Москвы: Реальными адресатами заявлений Саргсяна и Налбандяна о возможности "сдачи территорий" являются страны-посредники и Баку
|Налбандян: Греция является одним из ключевых партнеров Армении в отношениях Армения-ЕС
|Парламент Армении принял пакет законов, направленных на предотвращение семейного насилия
|Налбандян: Армения весну 2018 года встретит без Цюрихских протоколов
|Америабанк и Golden State Bank в рамках меморандума сотрудничества сближают точки взаимодействия бизнес-сообществ Армении и Калифорнии
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|Конверс Банк предлагает картодержателям встретить Новый год в Тбилиси и воспользоваться скидками партнерской сети в 5-25%
|Банк ВТБ (Армения) запускает улучшенные условия для ипотечных кредитов
|Посол Франции: Процесс о начале диалога о либерализации визового режима скорее должен начаться в стране заявителя, чем в Брюсселе
|Посол Франции: Карабахский конфликт не является замороженным
|Посол Франции: Подписанное между Арменией и ЕС соглашение о единой авиационной зоне созвучно с обязательствами Еревана быть более открытым
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|"Армянское возрождение" опровергает: Артур Багдасарян не будет главой Конституционного суда Армении
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|Лукашевич: Россия оставляет за собой важнейшую функцию влияния на переговорный процесс по карабахскому урегулированию
|Сорин Василе: рамочное соглашение с ЕС позволит Армении стать лучшей площадкой для взаимодействия стран ЕАЭС и Европы
|Beeline первым в Армении переходит на использование электронной подписи
|Ключевые вызовы и потенциальные решения современного миграционного кризиса обсудили эксперты на диалоге "Аврора" в Берлине
|Зимние школьные каникулы в Армении начнутся с 25 декабря
|Эдмон Марукян: Из слов Сержа Саргсяна становится ясным, что все знали о злоупотреблениях со стороны глав общин, но молчали и закрывали глаза
|Эксперты НАТО: Россия задействует принцип трёх "С" на Южном Кавказе
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|Серж Саргсян: спросите какого-либо крупного производителя, имеет ли он проблемы с реализацией. Нет ничего подобного
|Эдмон Марукян призвал общественность не наступать на одни и те же грабли и впредь не голосовать за РПА
|Израильский политик: Эрдоган, который отрицает резню детей во время Геноцида армян в Османской империи, не имеет права поучать Израиль
|Серж Саргсян: Не секрет, что многие главы общин превышают свои полномочия и пользуются своим положением для того, чтобы иметь неясные и неприемлемые доходы
|Эйджи Тагучи: Сотрудничество Армении и Японии с ЕС может открыть новые направления для армяно-японского взаимодействия
|Компании "ACBA Leasing" и "Semina Consulting" создают благоприятные условия для виноделов
|Серж Саргсян: менять всех прежних сельских старост и назначать людей, будто бы, более надёжных и более эффективно руководимых - это самый плохой подход
|Приоритеты внешней политики в повестке обсуждений парламентариев двух армянских республик
|Армения была признана "Лучшим зарубежным MICE направлением" 2017 года
|С 9-13 декабря в Армении ожидается погода без осадков
|МЧС: в Армении есть труднопроходимые дороги
|Сотрудники Посольства Казахстана передали Дому-музею Мартироса Сарьяна копии его работ, хранящиеся в фонде Госмузея искусств имени А. Кастеева
|Сотрудничество между Арменией и Израилем должно развиваться
|Глава МИД Австрии удовлетворен встречей глав МИД Армении и Азербайджана
|Банк Анелик разместил 5-й юбилейный долларовый транш облигаций в объеме $5 млн
|Главы МИД Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России выступили с совместным заявлением на СМИД ОБСЕ
|Лавров и Налбандян в Вене обсудили карабахское урегулирование
|Лавров констатировал отсутствие серьезного прогресса в карабахском конфликте
|НОКА и Минспорта Армении готовы поддержать российских спортсменов, желающих учувствовать в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане
|Степанакерт: Азербайджанские власти в первую очередь должны изменить статус-кво в своих умах
|ACBA-Credit Agricole Bank провел в Цахкадзоре семинар для представителей гостиничного бизнеса
|Варужан Октанян: С 2013 по 2016 годы в Армении не наблюдалось снижения уровня коррупции
|ААЦ: Решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля может привести к разгоранию израильско-палестинского конфликта
|Армения и Азербайджан в Лиге наций УЕФА будут разведены
|В Первопрестольном Эчмиадзине не уверены, что новый закон о предотвращении семейного насилия поможет сократить количество семейных инцидентов
|Глава МИД Армении провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ в Вене
|Развлекавший посетителей ресторанного комплекса Гюмри медведь переведен в Ереванский зоопарк
|Beeline и World Vision Armenia подвели итоги программы <Безопасность детей он-лайн>
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|В Армении пострадавшие получат возможность требовать от судов рассмотрения своих дел в ускоренном порядке
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