Среда, 13 Декабря 2017 11:35

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян рассказал греческим дипломатам о подходах Еревана по армяно-турецким отношениям.

"Уверен, вас заинтересует наш подход по отношениям Армения-Турция. Как вы знаете, президент Армении инициировал процесс по нормализации армяно-турецких отношений, который привел к подписанию в 2009 году Цюрихских протоколов. Тем не менее, по сей день, эти документы не ратифицированы, так как Турция выдвинула необоснованные предусловия, противоречащие букве и духу протоколов. Эти документу не могут остаться в заложниках навечно, именно поэтому, президент Армении с трибуны Генассамблее ООН заявил, что Ереван признает протоколы недействительными, поскольку отсутствует какой либо позитивный сдвиг в их реализации, и весну 2018 года мы встретим без этих протоколов", - заявил Налбандян в ходе своего выступления в МИД Греции.

Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.