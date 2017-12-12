Вторник, 12 Декабря 2017 17:28

АрмИнфо.По инициативе Америабанка и Golden State Bank-а в штате Калифорния (США) председатель Совета Америабанка Андрей Мкртчян и глава Совета Банка Golden State Роберт Седракян встретились с местными бизнесменами. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Америабанка, во встречах принимал участие мэр Глендейла (США, штат Калифорния) Вардан Карапетян.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся заключенного между Америабанком и Golden State Bank-ом меморандума о сотрудничестве.

Состоявшаяся встреча была нацелена на сближение точек взаимодействия бизнес-сообществ Армении и Калифорнии, содействие развитию бизнеса в расширенных рамках и обеспечение доступности к рынкам недвижимости.

В Америабанке напомнили, что в рамках двустороннего соглашения те армянские компании и физлица, которые желают приобрести недвижимость в Калифорнии или вести бизнес, смогут иметь доверенного партнера в лице Банка Golden State, предварительно обратившись в Америабанк. Наряду с этим, зарегистрированные в штатах предприятия и резиденты-физлица имеют возможность пользоваться полным пакетом услуг и продуктами Америабанка через калифорнийский Golden State Bnak. Это первый опыт сотрудничества в таком формате между американским и армянским банками, который предоставляет гражданам Армении беспрецедентную возможность приобрести недвижимость и воспользоваться услугами банка посредством финансирования со стороны калифорнийского банка, предварительно обратившись в Америабанк. В рамках меморандума клиентам банков будут доступны многочисленные банковские услуги, в том числе открытие счетов, выпуск карт, оформление депозитов, банковские и межбанковские операции, консалтинговые услуги, оценка кредитоспособности, др. Согласно проведенным Америабанком исследованиям, рынок Калифорнии крупный, а финансовые возможности в 2 раза превышают возможности французской, российской и других крупных армянских диаспор. Калифорния является крупным партнером с точки зрения инвестиций, трансфертов, и благотворительных программ. В связи с чем стороны надеются, что благодаря сотрудничеству удастся увеличить объем инвестиций из США в экономику Армении и количество предоставляемые услуг.

Видеоматериал со встречи можно посмотреть по ссылке https://we.tl/7vMGobOFXd

Отметим, что подписанный 18 января 2016 года меморандум о сотрудничестве между Америабанком и калифорнийским Банком Golden State предоставляет новые возможности для армянских и американских предприятий и физлиц для осуществления банковских операций и позволяет воспользоваться предоставленными услугами двух рынков.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2017 года, подготовленного ИА АрмИнфо, Америабанк удерживает лидерство по активам - 667.3 млрд драмов (годовой рост на 27,3%), по общим кредитным вложениям (441.9 млрд драмов, с годовым ростом на 25,4%), в том числе по кредитованию экономики Армении (374.7 млрд драмов, с годовым ростом на 22,2%). Среди лидеров банк и по кредитованию промышленного сектора (включительно энергокомплекс), сельского хозяйства, строительного сектора, сферы торговли, общепита и сферы услуг. Эффективное размещение кредитных ресурсов позволило банку обеспечить чистую прибыль по итогам 9 месяцев 2017 года на уровне 5.4 млрд драмов (2 позиция на рынке), с годовым ростом на 53,6%. Примечательно, что банк лидирует и по обязательствам, как общим, так и депозитам до востребования, а по срочным вкладам входит в TOP-3. ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка выступают Америя Групп CY Ltd. с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.