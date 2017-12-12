Вторник, 12 Декабря 2017 16:47

АрмИнфо.Заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, как и ожидалось, стало причиной новой эскалации на Ближнем Востоке, который в течение последних десятилетий и так потрясают войны. Об этом говорится в заявлении партии "Рамкавар Азатакан".

Как сообщает пресс-служба партии, данное заявление Дональда Трампа грозит новым кровопролитием в регионе. "На наш взгляд, это решение угрожает также армянскому Иерусалиму, нашей и без того поредевшей общине и особенно Армянскому патриархату. Решение президента Трампа и распоряжение израильского правительства может сломать хрупкий баланс, существующий в межконфессиональном и межэтническом сосуществовании Древнего Иерусалима. Здесь мы считаем необходимым вспомнить важность позиции армянского Иерусалима, необходимо последовательно укреплять его защиту. Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, Центральный комитет партии "Рамкавар Азатакан" предлагает создать в Ереване государственный и религиозный центральный штаб с участием представителей государства и церкви, который будет координировать всю внутреннюю и внешнюю работу Армянского Иерусалима и Армянского патриархата", - говорится в заявлении.