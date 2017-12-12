Вторник, 12 Декабря 2017 16:18

АрмИнфо.Мобильное приложение My Beeline было скачено свыше 100 тыс. раз, а число активных пользователей продолжительно растет. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-служба компании Beeline.

<Я лично являюсь одним из первых пользователей данного приложения. И рад видеть, что наш <клуб> динамично растет. Ведь вся идея нашей стратегии заключается именно в том, чтобы стать современной цифровой компанией. Это в свою очередь означает максимально предоставить возможность нашим клиентам в онлайн-режиме решать многочисленные вопросы. В ХХ? веке время очень ценно, поэтому мы, дорожим временем наших клиентов, предлагая простые и удобные решения>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно истчонику, приложение дает возможность пользователям не выходя из дома решать многочисленные вопросы, связанные с услугами связи, помимо проверки остатка баланса и трафика. My Beeline предоставляет возможность ознакомится с тарифными пакетами, подключиться или отключить услугу, а также производить в онлайн-режиме платежи. Посредством раздела в приложении mShop можно заказать сим-карты, смартфоны и др., которые будут доставлены бесплатно.

Отметим, что мобильное приложение My Beeline Armenia можно скачать с платформ Windows, PlayStore, и AppStore , а перейти в вэб-версию можно по ссылке im.beeline.am

<Приложение усовершенствуется и создаются новые возможности>, - говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".