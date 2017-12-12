Вторник, 12 Декабря 2017 16:09

АрмИнфо. Во время боевого дежурства на северно- восточной границе Армении 11 декабря рядовой Артур Даниелян (1998 года рождения) получил травму от взрыва мины.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцpун Ованисян. В настоящее время военнослужащий находится в больнице города Берд, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Отметим, что 11 декабря в результате выстрела со стороны сослуживца смертельное ранение получил военнослужащий Нарек Адибекян 1996 года рождения.