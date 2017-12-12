Вторник, 12 Декабря 2017 16:08

АрмИнфо.Верхняя палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла решения по делу "Саркисян и другие против Азербайджанской Республики" и "Чирагов и другие против Республики Армения".

На сайт ЕСПЧ отмечается, что оба дела касаются нагорно-карабахского конфликта и вердикт по ним по существу был принят еще в июне 2015 года, однако было отмечено, что постановление о справедливой компенсации не было готово.

Согласно новому вердикту, по делу "Саркисян и другие против Азербайджанской Республики", правительство Азербайджана должно выплатить за нанесенный материальный и моральный ущерб выплатить каждому из истцов по 5 тысяч евро, а также 30 тыс евро для общих затрат.

Вместе с тем, в деле "Чирагов и другие против Республики Армения", суд постановил правительству Армении за нанесенный материальный и моральный ущерб выплатить каждому из 6 истцов по 5 тысяч евро, а также 28 642 фунта стерлингов для общих затрат.

Европейский суд по правам человека 16 июня 2015 года вынес решение по делу "Саркисян против Азербайджанской Республики" и "Чирагов против Республики Армения". Согласно обнародованному решению, по делу "Саркисян против Азербайджана", права армянского беженца нарушены из-за отсутствия доступа к своей собственности в Азербайджане, оставленной в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха. ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение права на защиту собственности, права на уважение личной и семейной жизни, а также права на эффективные средства правовой защиты. В тот же день параллельно рассматривалось дело "Чирагов против Армении", по которому было вынесено аналогичное решение.

Напомним, что Европейский суд по правам человека 15 сентября 2010 года впервые начал рассмотрение иска армянской семьи против Азербайджана. Бывший житель села Гюлистан Шаумяновского района Северного Арцаха Минас Саркисян 11 августа 2006 г. подал иск в связи с разрушением его дома и насильственным изгнанием из собственного жилья. В своем иске Саркисян отметил, что сейчас в его доме живет другой человек, по всей вероятности, азербайджанец. На данный момент Саркисян уже скончался, однако его вдова и двое детей продолжают следить за судебным делом. В иске Саркисяна, в частности, выдвигаются обвинения в попрании права на владение и использование собственности, в нарушении права на личную и семейную жизнь, в уничтожении ряда армянских кладбищ в Азербайджане, в лишении армян, принудительно покинувших места жительства, средств правовой защиты, в дискриминации по причине национальной и религиозной принадлежности, а также бездействия правительства в связи с фактами насилия в отношении армян.

Иск "Чирагов против Армении" поступил в Европейский суд по правам человека 6 апреля 2005 года. Истцами по делу выступили 6 граждан Азербайджана, которые до 1992 года проживали на территории Лачинского района. Истцы предъявили жалобу, что ввиду невозможности возвращения в Лачин, они не могут использовать свое имущество. При этом власти Армении должны компенсировать нанесенный им ущерб.