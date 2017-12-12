Вторник, 12 Декабря 2017 15:29

АрмИнфо. В преддверии новогодних праздников существенно увеличился спрос на предложение Конверс Банка в рамках его сотрудничества с лучшими отелями и ресторанами Грузии. В связи с этим Конверс Банк предлагает своим картодержателям встретить Новый год в Тбилиси, и получить скидку в размере 5-25% в партнерской сети Банка, совершая платежи картами. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Конверс Банка.

"Все отели и рестораны, сотрудничающие с Банком, очень популярны. Благодаря им, путешествие клиентов Банка будет более комфортабельным", - отметили в Банке, добавив, что данное предложение Конверс Банка в первую очередь предназначено для тех, кто предпочитает отдыхать на лучших условиях, по доступным ценам.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №16, подготовленного ИА АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 октября 2017 года банк нарастил общее число активных карт на 35,1% - до 183,8 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 28,2%, а MasterCard - 12,5% (22,9 тыс. шт. с годовым ростом на 44,4%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 9 месяцев 2017г на 62% годовых до 239.1 млрд драмов, заняв по этому показателю 1-ую позицию. У Банка на 1 октября 2017г насчитывается 104 банкомата и 753 собственных POS-терминала, с годовым ростом соответственно на 3% и 31,6%. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 июля 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.