Вторник, 12 Декабря 2017 14:47

АрмИнфо.Учитывая тенденции развития ипотечного рынка и потребности клиентов, Банк ВТБ (Армения) запустил новый ипотечный продукт, позволяющий клиентам приобретать недвижимость с предоплатой всего 3%. Данный продукт действует как для вторичного рынка, так и для недвижимости, приобретаемой от застройщиков даже в случае незавершенного строительства.

В рамках нового утвержденного продукта понижены процентные ставки также по иным продуктам ипотечных кредитов, и клиенты могут получать ипотечные кредиты со ставкой от 10.5% (по программе “Жилье молодым” от 4.5%). Также увеличены суммы кредитования до 80 млн драмов РА.

Решение о предоставлении ипотеки Банк принимает в кратчайшие сроки – 2 рабочих дня, а для рассмотрения заявки о предоставлении кредита требуется минимальный пакет документов.

В течение действия всего срока кредита Банком осуществляется страхование недвижимости и личное страхование заемщика.

Подробную информацию об условиях и тарифах ипотечного кредитования Банка ВТБ (Армения) можно получить в филиалах Банка, на сайте www.vtb.am, а также в Единой инфoрмационной службе Банка по номеру 87-87.