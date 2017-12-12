Вторник, 12 Декабря 2017 14:43

АрмИнфо. Решение о начале диалога о либерализации визового режима, переговорный процесс, и его завершение - достаточно долгий процесс. Об этом 12 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Он отметил, что диалог о либерализации визового режима - это отдельный процесс, не связанный с подписанным соглашением Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. "Решение о начале диалога о либерализации визового режима часть стиля работы Европейского Союза. Здесь важную роль имеет вопрос удовлетворения всех необходимых требований и условий, который впоследствии приведет к упрощению визового режима. Но хотел бы подчеркнуть, что по этому вопросу процесс скорее должен начаться в стране заявителя, чем в Брюсселе", - заключил Лакот.

Отметим, что 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Это был первый этап процесса по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване. Теперь решение о предоставлении визы принимается в течение десяти дней, а в экстренных случаях - в течение двух и менее дней. Кроме того, соглашение предусматривает и сокращение списка необходимых для получения визы документов. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения. Ещё одним существенным плюсом упрощённого визового режима является бесплатная виза, предоставляемая детям до двенадцати лет, а также инвалидам и сопровождающим их лицам. Данный документ предполагает введение упрощенного порядка получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для членов официальных делегаций, журналистов, бизнесменов, учёных, спортсменов, школьников и студентов, близких родственников граждан Евросоюза, а также для людей, который отправляются в страны Евросоюза для лечения. Участники различных международных конференций, программ обмена и прочих общественных мероприятий международного характера тоже смогут получать визы по упрощённому режиму. В целом, список различных категорий населения, которые получат возможность посещать Евросоюз по упрощённой схеме достаточно обширен. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Вместе с тем, также было подписано соглашение о реадмисии. Руководство Армении неоднократно заявляло о том, что назрела пора начать второй этап переговоров о либерализации визового режима, однако этот вопрос пока не сдвинулся с мертвой точки.