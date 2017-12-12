Вторник, 12 Декабря 2017 14:42

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Джонатан Лакот удивлен тем, насколько глубоко сидит в армянском обществе вопрос, связанный с урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Я всего лишь два месяца в Армении, но за это время на линии соприкосновения войск постоянно были смерти. С началf 2017 года и по

сей день в зоне конфликта погибли 57 человек. Это все свидетельствует о том, что речь не идет о замороженном конфликте. Это реальный конфликт, который оказывает серьезное влияние и на общество, и на правительство страны. И нас беспокоит это", - сказал посол 12 декабря на пресс- конференции в Ереване.

При этом он подчеркнул, что именно поэтому Франция принялась за урегулирование конфликта. По его словам, принцип не применения силы должен соблюдаться, так как конфликт не имеет военного решения, также как и остальные два основополагающих принципа урегулирования, а именно право народов на самоопределение и территориальная целостность. Лакот подчеркнул, что нужно придерживаться все трех принципов, заложенных в основу урегулирования.

Вместе с тем дипломат констатировал, что Франция привержена своим посредническим обязательствам в рамках Минской группы ОБСЕ и продолжит содействовать сторонам в нахождении решения конфликта. Но, по его словам, в этом конфликте Франция лишь посредник, и пути нахождения долгосрочного и прочного мира остаются за сторонами.

Лакот также констатировал, что руководство Франции внимательно следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта, и официальный Париж позитивно расценивает как прошедшую встречу президентов в Армении и Азербайджана в Женеве, так и предстоящую встречу глав МИД двух стран в начале 2018 года, скорее всего в январе.

В то же время дипломат затруднился представить детали переговорного процесса, заметив, что он является послом Франции в Армении, и его миссия заключается в информировании соответствующих структур своей страны о воздействии конфликта на армянское общество. Лакот добавил, что миссия по урегулированию конфликта возложена на другого французского посла, который выполняет посредническую деятельность в рамках МГ ОБСЕ.