Вторник, 12 Декабря 2017 14:38

АрмИнфо.Подписанное между Арменией и ЕС соглашение о единой авиационной зоне находится в тени, подписанного рамочного соглашения между Ереваном и Брюсселем. Такое мнение 12 декабря в Ереване выразил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

По его словам, данное соглашение созвучно с обязательствами Армении перед европейскими структурами. "Для таких стран как Армения, важно быть открытой во всех отношениях. Поэтому, я считаю, что 2018 год будет важным для Армении с точки зрения повышения узнаваемости. Проведение в Ереване саммита Франкофонии, в которую входит 84 государства, и у многих из которых нет даже посольства в Армении, откроет новые возможности для РА, она сможет по-новому предстать перед миром", - заключил он.

Отметим, что Армения и ЕС 24 ноября в Брюсселе подписали соглашение о начале переговоров о заключении всеобъемлющего соглашения о

воздушном транспорте с Арменией. Всеобъемлющее соглашение об общем авиационном пространстве направлено на повышение качества международной связи в Европе, обеспечение высококачественного обслуживания и предоставление возможности более широкого выбора для пассажиров. Соглашение также нацелено на повышение конкурентоспособности в авиационной индустрии ЕС. В результате присоединения к данному соглашению, между Арменией и 28 странами ЕС будет действовать более либеральный авиационный режим, которым будут пользоваться авиакомпании из Армении и стран ЕС. Армения возьмет на себя также выполнение определенных обязательств по части законодательных изменений и имплементации европейских стандартов.