Понедельник, 11 Декабря 2017 19:22

АрмИнфо.МИД Арцаха приветствует намерение городских властей Гонолулу установить дружественные отношения и деловые связи со Степанакертом в различных областях.

"Установление подобных отношений внесет большой вклад в развитие и расширение сотрудничества между Арцахом и американским штатом Гавайи. Налаживание двусторонних связей является одним из приоритетов нашей внешнеполитической повестки. Власти Арцаха продолжат усилия по расширению децентрализованного сотрудничества с зарубежными странами и осуществлению совместных практических программ в различных сферах",

- говорится в комментарии начальника пресс-службы МИД Арцаха Артака Нерсисяна агентству Artsakhpress.

Гонолулу является столицей и самым крупным городом американского штата Гавайи с населением более 350000 человек. 29 марта 2016 г. Палата представителей штата Гавайи приняла резолюцию о признании Республики Арцах, а 20 апреля окружным и городским Советом Гонолулу была принята еще одна резолюция, в которой поддерживаются продолжительные усилия Республики Арцах и ее властей по гарантированию прав граждан Арцаха.