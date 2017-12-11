Понедельник, 11 Декабря 2017 19:20

АрмИнфо.Уходящий год был исключительно важен с точки зрения ухода от опасной эскалации в регионе и восстановлению переговорной динамики по нагорно-карабахскому урегулированию, считает постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

На пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего 7-8 декабря в Вене 24 заседания СМИД ОБСЕ, Лукашевич отметил, что Россия приветствовали контакты министров иностранных дел Армении и Азербайджана в течение года, которые достаточно интенсивно поработали, что в свою очередь, позволило также интенсивно поработать на площадке Совета министров стран-ОБСЕ в Вене, где было принято совместное заявление министров стран-тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Были отдельные контакты сопредседателей с министрами двух стран, была и отдельная очень интенсивная встреча министров иностранных дел Армении Азербайджана при посредничестве посредников. Всех очень обнадежили контакты президентов двух стран 16 октября в Женеве, на которых стороны договорились интенсифицировать переговорный процесс, идти по пути поиска компромиссных развязок узловых проблем нагорно-карабахского конфликта", - сказал российский дипломат.

При этом он добавил, что в ближайшее время, возможно в январе, состоится очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей. "Мы поддерживаем эту тенденцию и считаем, что сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Каспршик заслуживают всяческой поддержки, и она имеется в достаточно широком контексте в ОБСЕ, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами нагорно-карабахского конфликта. Скажу, что, к сожалению, эти противоречия помешали выйти на ряд договоренностей министров по различным аспектам деятельности ОБСЕ. Национальные интересы, конечно, превыше всего", - отметил Лукашевич. И в этом контексте он выразил сожаление тем обстоятельством, что сложившаяся ситуация не позволяет выходить на решения в более широком контексте, скажем, по экономической корзине, где у сторон нагорно- карабахского конфликта есть свои взгляды.

При этом он считает обнадеживающей тенденцию текущего года по Карабаху, и выразил надежду, что все это сохранится и в наступающем году. "Австрийское председательство передает очень хорошую эстафету итальянским коллегам с тем, чтобы поддерживать намерения сторон идти по пути поиска компромиссов в сложнейших проблемах, накопившихся за эти десятилетия по карабахскому конфликту. Мы же будем всячески содействовать в этом. Россия оставляет за собой важнейшую функцию влияния на этот переговорный процесс и помощи нашим друзьям в Ереване и Баку поскорее найти взаимоприемлемое решение", - заключил Лукашевич.