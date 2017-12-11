Понедельник, 11 Декабря 2017 19:14

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян 11 декабря принял посла Румынии в РА Сорина Василе в связи с завершением его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер выразил удовлетворение работой румынского посла, подчеркнув важность дальнейшего развития армяно-румынских связей, в частности, в сфере экономики.

В контексте диверсификации экономических связей глава правительства отметил важность работы двусторонней межправительственной комиссии с учетом возможности для выхода на рынки стран ЕАЭС и ИРИ посредством Армении.

Посол Румынии, в свою очередь, подчеркнул, что уезжает из Армении с наилучшими воспоминаниями, заверив, что и впредь будет способствовать укреплению армяно- румынских связей. Дипломат выразил уверенность, что рамочное соглашение Армении с ЕС позволит стать РА лучшей площадкой для взаимодействия стран ЕАЭС и Европы. Помимо этого, по словам посла, армянская продукция, в особенности, сельскохозяйственная продукция своими качественными характеристиками весьма перспективна на румынском рынке.