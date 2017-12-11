Понедельник, 11 Декабря 2017 16:31

АрмИнфо. Beeline первым в Армении полностью переходит на использование электронной (цифровой) подписи и электронный документооборот.

С 11 декабря 2017 года все договора, соглашения, счета и акты уполномоченными лицами компании будут заверяться с помощью электронной подписи.

«ВЕОН Армения», являясь частью группы компаний ВЕОН, следует политике трансформации из традиционной телекоммуникационной – в современную высокотехнологическую и цифровую компанию. В связи с этим операционная деятельность компании, в том числе и документооборот, оптимизируется, чтобы соответствовать международным стандартам. Все это делается для ускорения процесса подписания и заверения документов внутри компании, чтобы нашим партнерам было еще проще и удобнее работать с нами», - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что право использования цифровой подписи предоставлено армянским компаниям в соответствии с законом Республики Армения об «Электронном документе и электронной цифровой подписи».