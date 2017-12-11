Понедельник, 11 Декабря 2017 16:23

АрмИнфо. Диалоги "Аврора" "Миллионы в движении - время развития и интеграции" прошли 4 и 5 декабря 2017 года в Берлине.

Главной темой конференции, в которой приняли участие гуманитарные деятели и правозащитники, в том числе Мэри Робинсон, Лейма Гбови и Норберт Ламмерт, стала глобальная миграции и масштаб этой проблемы. 65 млн людей были вынуждены покинуть родные страны, а еще 700 млн поступили бы так же, если бы у них была возможность. Эта статистика не учитывает тех, кого обычно исключают из общественных дискуссий на тему миграции, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВНЛ) и более чем 200 млн людей, которые могут стать беженцами к 2050 году из-за изменения климата и его последствий. Участники мероприятия провели плодотворные дискуссии и обменялись идеями, способными помочь Германии и Евросоюзу найти решения самых острых глобальных вызовов, касающихся миграции и беженцев.

Принимая во внимание продемонстрированную результатами индекса разобщенность и превалирование ошибочных представлений, эксперты все более активно призывают начать новый общественный диалог о миграции и интеграции, так как существующие дискуссии недостаточно сбалансированы и оторваны от реальности.

Участники Диалогов пришли к выводу, что ясное руководство абсолютно необходимо для успешной миграции и интеграции. Спикеры также раскритиковали Евросоюз за отсутствие сотрудничества на региональном уровне в том, что касается решения кризиса беженцев, и за проявленную пассивность относительно создания совместных процедур, которые могли бы помочь справиться с проблемой, а также отметили, что несколько ключевых европейских государств не признают масштаб ситуации и ее реалии.

Эксперты подчеркнули необходимость более эффективного взаимодействия частных и государственных инициатив. Общественность может выступать в качестве катализатора роста и перемен, а государство - контролировать проекты на высшем уровне.

В завершение дискуссии участники Диалогов пришли к выводу, что для решения острой проблемы миграции необходимы дополнительные обсуждения и безотлагательные действия.

В соответствии с духом премии <Аврора>, Диалоги "Аврора" предоставляют экспертам и неравнодушным активистам платформу для обсуждения и поиска решений самых насущных глобальных проблем. Диалоги проводятся уже третий год и обеспечивают максимально широкую интеллектуальную дискуссию, которая позволяет извлечь важные уроки из прошлого, изменить к лучшему настоящее и создать тем самым лучшее будущее.

Участие в Диалогах "Аврора" в Берлине приняли бывший председатель Совета Евангелической церкви Германии профессор Вольфганг Хубер, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, региональный директор ЮНИСЕФ для Ближнего Востока и Северной Африки Герт Каппелаэр, особый представитель канцлера Германии по вопросам Африки Гюнтер Нуке, председатель совета попечителей Фонда имени Роберта Боша Кристоф Бош, лауреат Нобелевской премии Лейма Гбови и многие другие.

Конференция прошла в представительстве Фонда имени Роберта Боша в Берлине и стала возможной благодаря совместным усилиям Гуманитарной инициативы "Аврора", Фонда имени Роберта Боша и инициативы Global Perspectives, а также поддержке Фонда "Меркатор".

Напомним, что международная гуманитарная инициатива <Аврора>, созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива <Аврора> - это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы <Аврора>: премию <Аврора>, Диалоги <Аврора>, Гуманитарный индекс <Аврора>, Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива <Аврора> - филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. <Аврора> рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.