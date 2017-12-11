Понедельник, 11 Декабря 2017 16:20

АрмИнфо."То, что некоторые главы общин в Армении превышают свои полномочия и злоупотребляют своим служебным положением ни для кого не секрет.

Однако, публичное признание этих фактов со стороны президента страны - огромный шаг вперед",- заявил 11 декабря на брифинге в Парламенте глава фракции Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн Армен Рустамян, комментируя заявление президента Сержа Саргсяна о том, что главы некоторых общин, злоупотребляя своим положением, присваивают общинные средства.

Рустамян заметил, что необходимо до конца разобраться в ситуации и разработать механизмы, которые способствуют предотвращению подобных явлений. В тоже время представитель АРФД подчеркнул, что у президента нет полномочий для возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных должностных лиц.

В свою очередь представитель фракции "Елк" Эдмон Марукян заявил, что подобное заявление Сержа Саргсяна совершенно никого не удивило, и было даже ожидаемо. "Всем нам совершенно очевидно, что многие представители государственных органов в общинах банальные воры. Они обогатились за наш счет всеми возможными и невозможными способами, прямо на наших глазах за счет земель и недвижимости, которую они ловко приватизировали", - заявил Марукян.

Оппозиционер отметил, что на основе заявления Сержа Саргсяна, становится очевидным, что все полномочные структуры знали о происходящем, но по причине личных ходатайств и связей недобросовестные должностные лица оставались у власти и не привлекались к ответственности. "Пока закон в нашей стране применяется избирательно, такие случаи были, есть и будут", - подчеркнул представитель фракции "Елк".

Отметим, что 9 ноября президент Армении Серж Саргсян, выступая на конференции, посвященной работе местных органов, в частности, заявил: "Не секрет, что многие главы общин превышают свои полномочия и пользуются своим положением для того, чтобы иметь неясные и неприемлемые доходы. Начиная от того, что разными хитростями, разными способами отчуждают принадлежащие общине земли, что проявляют нечестное отношение к общинным бюджетам и, не буду вдаваться в подробности, потому что мне очень неприятен этот разговор. Хочу только одно сказать. Мы до сих пор были очень снисходительны к главам общин. Были снисходительны, потому что считали, что должны состояться, этот институт должен состояться, и в течение этого возможны определённые плохие проявления. Хочу всех, никого не пугаю, просто хочу всех предупредить, если кто-либо будет этими делами заниматься, лучше пусть идёт работать в другом месте. Мы готовы, говорю искренне, готовы относиться к вам со всей заботой, готовы по возможности помогать, будь то личный или общинный вопрос. Но мы не готовы видеть, как некоторые из вас уносят к себе домой деньги нашего населения. Стыдно! Мы можем договориться, что если будут такие явления, никто другого не будет несправедливо обвинять. Если даже вы этого не скажете, я говорю следующее: если в этих новых укрупнённых общинах, конечно, в остальных тоже, появятся подобные случаи, пусть никто не рассчитывает на снисхождение, не ждёт, что его простят, тем более, что господин Локян уже меня проинформировал, какие есть возможности в связи с зарплатой. Я буду только рад, если зарплата глав общин будет достаточно высока, но эта возможность должна быть в рамках закона, а не так, чтобы говорили: "Я за 200 тысяч драмов не буду с утра до вечера мотаться по этому селу, по этой общине, как их слуга". Кто не хочет быть слугой, пусть идёт и станет барином, пусть идёт на другую работу".