Понедельник, 11 Декабря 2017 16:19

АрмИнфо.Оборонный колледж Североатлантического альянса выпустил доклад о российском военном присутствии на Южном Кавказе и войсках в Армении.

Согласно докладу, модель военного позиционирования Москвы в регионе состоит из двух компонентов - это задействование механизмов ограниченного доступа, которые включают создание сильной и самодостаточной локальной системы ПВО, способной перехватывать натовские самолёты, а также тактические и оперативные ракеты (такого рода средства перехвата у России в Армении имеются на базе в Гюмри, а также на военно-воздушной базе в Эребуни) и размещение комплексов нападения, основу которых составляют ракеты типа "Искандер-М", а также ударные авиационные системы.

Эксперты колледжа убеждены, что Россия задействует принцип трёх "С- Confrontation, Cooperation, Confusion" (Конфронтация, сотрудничество, запутывание) с целью реинтегрирования Южного Кавказа. Они напоминают, что в регионе существует три замороженных конфликта, а именно в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, урегулирование которых в обозримом будущем ожидать не приходится. "Россия эти принципы применяет в отношении к Грузии, Армении и Азербайджану. В отношении Баку и Еревана, Россия специально применяет систему балансировки, намеренно посылая противоречивые политические месседжи, продавая вооружение и обеспечивая политическое прикрытие по целому ряду сложных вопросов региональной безопасности. И именно в таком комплексном лавировании и состоит сила и большой потенциал Москвы по поддержанию в регионе статуса-кво", - пишут эксперты Альянса, и в этом контексте подчеркивают, что именно в этом упущение НАТО, которая не обладает подобными инструментами.

Вместе с тем, в докладе подчеркивается, что стратегическая важность русского бастиона в Армении зависит от размещения там ракетных комплексов "Искандер-М", которые, будучи оборудованными ракетами типа "Искандер-К" (неверное натовское обозначение российской крылатой ракеты Р-500), могут нарушать требования Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Эксперты отмечают, что после того, как Турция сбила российский Су-24, Москва увеличила численность 102-ой военной базы в Армении. "Однако, после того как российско-турецкие отношения нормализовались, в плоть до того, что Анкара может купить у Москвы системы С-400, присутствие российских войск и передовых систем вооружения в Армении не было сокращенно. Что не случайно, так как геополитические интересы России и Турции расходятся во многих областях, начиная с Центральной Азии и заканчивая Южным Кавказом", - отмечают эксперты НАТО, которые также считают, что карабахский конфликт один из тех вопросов, вокруг которых между Анкарой и Москвой может возникнуть конфронтация.

В докладе также отмечается, что прошлогодня апрельская война в Нагорном Карабахе поменяла геополитическую ситуацию в регионе, и поставка Москвой Искандеров Еревану не случайна, а направлена на сохранение рычагов воздействия в регионе.

В докладе также отмечается, что оружейные сделки России с Ираном и Азербайджаном по тематике поставки высокотехнологичных образцов вооружения, таких, в частности, как противовоздушные комплексы С-300 и С-400, не только ставят в зависимость от воли Москвы закавказские государства, но косвенно оказывают давление на Турцию, с которой как раз в данный момент идут переговоры о покупке современных российских комплексов ПВО, что вызывает в НАТО немалое беспокойство и тревогу.