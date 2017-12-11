Понедельник, 11 Декабря 2017 16:17

АрмИнфо. <Нужно сделать так, чтобы доходы в Армении распределялись по возможности равномерно, и люди в условиях и без того маленького ВВП не были один близко ко дну, другой

- на вершине>, - заявил президент Серж Саргсян на заключительном заседании конференции, посвящённой органам местного самоуправления и территориального управления в армянском Дилижане.

Как отметил президент, завершен процесс подготовки к равномерному территориальному развитию принятием Стратегии территориального развития на 2016- 2025 годы, стратегии развития марзов (областей) на 2017-2025 годы и Оперативных планов территориального развития на 2018-2020 годы. В документе, как указал Серж Саргсян, закреплены следующие конкретные показатели. Во-первых, по положению на 2025 год, в каждом отдельно взятом марзе ВВП на душу населения превысит 60% среднего республиканского показателя ВВП на душу населения и ниже 70% ВВП на душу населения будет находиться не более, чем 30% населения марзов. Во-вторых, по положению на 2025 год во всех марзах число людей, имеющих среднее специальное и высшее образование, формально не занятых в сельском хозяйстве и активных предприятий вырастет, как минимум, на 10 процентов, по сравнению с 2014 годом.

"Я понимаю, что будут скептики. Многие скажут: из наших сёл уезжают, в особенности, имеющие высшее образование. Но есть механизмы, есть инструменты, которыми можно ситуацию привести к желаемому для нас состоянию", - отметил он. По оценке специалистов Евросоюза, как указал президент, подготовлены качественные документы. Однако, для претворения стратегии в жизнь важно, чтобы в общинах чётко велись по меньшей мере два регистра: сельского хозяйства и строительства. Указанные регистры покажут темпы экономического роста, в первую очередь, общины, затем - марза.

"Почему наши хозяйства всегда пытаются свои доходы показать меньше, чем на деле? Почему сельчане пытаются урожайность показать меньше? В чём причина? Всё равно, налогом не облагается. Никто не приходит и этим людям не говорит, если ты получил больший урожай, не знаю... что-то с этим должен сделать. Это плохое явление. Плохое явление, потому что мешает планированию, потому что также в другой цепочке другие звенья не могут правильно организовать свою работу", - заявил он. Вместе с тем, как вопросил президент, что мешает, если у человека пять голов скота, почему он говорит, что их у него три? "В чём причина? Кто придёт их у него отнять?", - заявил Саргсян. Бывает также, когда глава общины без какого-либо подсчёта берёт и пишет цифру, посылает в областную администрацию.

"В обоих случаях - это очень плохие явления. Смотрим, предположим, цифры строительства. Но ведь мы регулярно, и я, и министры, и премьер-министр ездим по Республике, посещаем разные населённые пункты, радуемся, что в разных сёлах идёт строительство. И вдруг видим - ноль, нету строительства. Я думаю здесь одна из причин в том, что во многих случаях документация не ведётся. Но всё равно, рано или поздно кто-то придёт и скажет: "Хорошо, а где твоё разрешение на строительство?" Разве не лучше, чтобы мы изначально делали правильно, и этот отчёт давали, чем через три года, пять лет придут увидят, например, что в селе действует какое-то производственное предприятие, но нигде не зарегистрировано", - заявил он. Сегодня, по словам Сержа Саргсяна, к сожалению, множество случаев, когда из общин поступает в основном неполноценная информация, что и затрудняет разработку в государственных органах эффективных целевых программ развития. <Нужно полноценно учитывать новые сады, теплицы, строительные объекты и прочее>, - заявил президент, подчеркнув, что это важно с точки зрения планирования.

Предварительные данные исследований, как указал Серж Саргсян, показывают, что в государственном комитете кадастра зарегистрировано 20214 гектара плодовых садов. <Между тем, прямой фактический учёт, который, я уверен, не точен, показывает другую цифру - 25 тысяч гектаров. То есть разница в пять тысяч. Это существенное обстоятельство. Только в Арагацотне почти тысяча гектаров не зарегистрирована. Ладно, кто придёт отбирать?! Я понимаю, что там определённые лёгкие расходы возникают, но всё равно, рано или поздно кто-то придёт и спросит, значит, с самого начала нужно правильно вести. Тем более, что те, кто выращивают большие сады, не так, чтобы испытывают большую нужду>, - заключил президент.