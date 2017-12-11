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 Понедельник, 11 Декабря 2017 16:17
Наира Бадалян

Серж Саргсян вопрошает, почему наши хозяйства всегда пытаются свои доходы показать меньше, чем на деле

Серж Саргсян вопрошает, почему наши хозяйства всегда пытаются свои доходы показать меньше, чем на деле

АрмИнфо. <Нужно сделать так, чтобы доходы в Армении распределялись по возможности равномерно, и люди в условиях и без того маленького ВВП не были один близко ко дну, другой

- на вершине>, - заявил президент Серж Саргсян на заключительном заседании конференции, посвящённой органам местного самоуправления и территориального управления в армянском Дилижане.

Как отметил президент, завершен процесс подготовки к равномерному территориальному развитию принятием Стратегии территориального развития на 2016- 2025 годы, стратегии развития марзов (областей) на 2017-2025 годы и Оперативных планов территориального развития на 2018-2020 годы. В документе, как указал Серж Саргсян, закреплены следующие конкретные показатели. Во-первых, по положению на 2025 год, в каждом отдельно взятом марзе ВВП на душу населения превысит 60% среднего республиканского показателя ВВП на душу населения и ниже 70% ВВП на душу населения будет находиться не более, чем 30% населения марзов. Во-вторых, по положению на 2025 год во всех марзах число людей, имеющих среднее специальное и высшее образование, формально не занятых в сельском хозяйстве и активных предприятий вырастет, как минимум, на 10 процентов, по сравнению с 2014 годом.

"Я понимаю, что будут скептики. Многие скажут: из наших сёл уезжают, в особенности, имеющие высшее образование. Но есть механизмы, есть инструменты, которыми можно ситуацию привести к желаемому для нас состоянию", - отметил он.  По оценке специалистов Евросоюза, как указал президент, подготовлены качественные документы. Однако, для претворения стратегии в жизнь важно, чтобы в общинах чётко велись по меньшей мере два регистра: сельского хозяйства и строительства. Указанные регистры покажут темпы экономического роста, в первую очередь, общины, затем - марза.

"Почему наши хозяйства всегда пытаются свои доходы показать меньше, чем на деле? Почему сельчане пытаются урожайность показать меньше? В чём причина? Всё равно, налогом не облагается. Никто не приходит и этим людям не говорит, если ты получил больший урожай, не знаю... что-то с этим должен сделать. Это плохое явление.  Плохое явление, потому что мешает планированию, потому что также в другой цепочке другие звенья не могут правильно организовать свою работу", - заявил он. Вместе с тем, как вопросил президент, что мешает, если у человека пять голов скота, почему он говорит, что их у него три? "В чём причина? Кто придёт их у него отнять?", - заявил Саргсян. Бывает также, когда глава общины без какого-либо подсчёта берёт и пишет цифру, посылает в областную администрацию.

"В обоих случаях - это очень плохие явления. Смотрим, предположим, цифры строительства. Но ведь мы регулярно, и я, и министры, и премьер-министр ездим по Республике, посещаем разные населённые пункты, радуемся, что в разных сёлах идёт строительство. И вдруг видим - ноль, нету строительства. Я думаю здесь одна из причин в том, что во многих случаях документация не ведётся. Но всё равно, рано или поздно кто-то придёт и скажет:  "Хорошо, а где твоё разрешение на строительство?" Разве не лучше, чтобы мы изначально делали правильно, и этот отчёт давали, чем через три года, пять лет придут увидят, например, что в селе действует какое-то производственное предприятие, но нигде не зарегистрировано", - заявил он.  Сегодня, по словам Сержа Саргсяна, к сожалению, множество случаев, когда из общин поступает в основном неполноценная информация, что и затрудняет разработку в государственных органах эффективных целевых программ развития. <Нужно полноценно учитывать новые сады, теплицы, строительные объекты и прочее>, - заявил президент, подчеркнув, что это важно с точки зрения планирования.

Предварительные данные исследований, как указал Серж Саргсян, показывают, что в государственном комитете кадастра зарегистрировано 20214 гектара плодовых садов.  <Между тем, прямой фактический учёт, который, я уверен, не точен, показывает другую цифру - 25 тысяч гектаров. То есть разница в пять тысяч. Это существенное обстоятельство. Только в Арагацотне почти тысяча гектаров не зарегистрирована.  Ладно, кто придёт отбирать?! Я понимаю, что там определённые лёгкие расходы возникают, но всё равно, рано или поздно кто-то придёт и спросит, значит, с самого начала нужно правильно вести. Тем более, что те, кто выращивают большие сады, не так, чтобы испытывают большую нужду>, - заключил президент. 

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