Понедельник, 11 Декабря 2017 16:16

АрмИнфо.

Сейчас в Армении нет такого производителя продукции, который, будучи более или менее конкурентоспособным, имел бы проблемы с реализацией этой продукции. Об этом, выступая на заключительном заседании конференции, посвящённой органам местного самоуправления и территориального управления, заявил президент Армении Серж Саргсян.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своей речи президент, в частности, напомнил о том, что ранее премьер-министр выступил с призывом, чтобы общины представили программы развития. "Очень похвальное и необходимое для всех нас предложение, но было представлено в общей сложности 180 программ, из которых только 108 дошли до этапа обсуждения. Из них 58 удостоились одобрения правительства, но впоследствии те люди, которые представляли программы, отказались от 44 разработанных ими же программ. Что это означает?

Означает, что правительство дало вам возможность работать, получить помощь, но с условием, что у вас будут программы, чтобы ваши общины могли воспользоваться вашими способностями создавать, и выполнять программы. Но в результате, что получилось? Мы столько говорили, столько работали, и всего 14 программ. Согласитесь, что это в первую очередь ваша вина, а не правительства. Нужно на эти вопросы обратить внимание ", - заявил президент. По словам главы республики, Армении "как воздух, необходимы истории успеха". "Если у нас в каждом марзе будет пять, семь, десять успешных программ, поверьте, что в будущем году, после этого в следующем году они удвоятся, утроятся", - отметил он. Серж Саргсян назвал хорошей идеей инициативу министерства территориального управления и развития о назначения в общинах ответственных за программы экономического развития. "Это не означает, что руководители общин должны сбросить с себя всю ответственность. Понятно, что с частником мы должны работать отдельно, и будем работать с удовольствием, но программы развития общин должны рождаться в первую очередь по инициативе общин", - указал он. Президент отметил, что в долгосрочной перспективе успеха добиваются те программы, которые связывают общины с глобальными ценностными сетями. Круг бенефициаров реализуемых программ, как считает Серж Саргсян, можно существенно расширить благодаря улучшению градостроительных норм, правил застройки и управления недвижимым имуществом.

"Если в нескольких словах более понятно сказать, приведу в качестве конкретного примера нашу деятельность за последние 2-3 года в связи с членством в Евразийском экономическом союзе. Сейчас в Армении нет такого производителя продукции, который, будучи более или менее конкурентоспособным, имел бы проблемы с реализацией этой продукции. Конечно, если мы имеем сотни тысяч сельских хозяйств, которые производят в малых объёмах и не качественную продукцию, это представляет собой определённые трудности. Но спросите какого-либо крупного производителя, имеет ли он проблемы с реализацией. Нет ничего подобного", - заявил он.

По словам главы государства, Армения стала частью этой большой ценностной цепочки, мы стали частью 170 миллионного рынка, и этими возможностями мы должны воспользоваться. "Я думаю, что в обозримом будущем у нас будет также такое предприятие, которое будет стараться объединить возможности этих мелких сельских хозяйств, заранее договариваясь и покупая у них их продукцию и экспортируя под общим брендом на другие рынки", - заявил президент, выразив надежду на то, что представленные Центральным банком возможные финансовые инструменты дадут вам повод разработать и представит новые инициативы. "Хороший пример может быть в хорошем смысле заразительным. Думаю, что Центральный банк может осуществить программу переподготовки, чтобы представить общинам инновационные подходы к финансированию и достижению нового качества в реализации общинных программ развития", - отметил Саргсян, призвав главу ЦБ быть более инициативным.

По мнению Сержа Саргсяна, при наличии инициативных и чётких программ Центральный банк может на начальном этапе предоставлять консультации, чтобы сделать инвестиционные программы представительными для инвесторов. "Общины сами должны в первую очередь стремиться к созданию соответствующих возможностей. Здесь мы, конечно, будем опираться на лучший международный опыт, привлекая все заинтересованные международные структуры", - отметил президент. Как указал глава республики, переходя к парламентской системе управления, Армения должна по-новому переосмыслить государственное управление в марзах, создать новые законодательные регулировки и следить за их практической реализацией. "Здесь важную роль должны принять главы областных администраций, преодолевая роль наблюдателя и посредника, передающего руководителям общин от правительства какие-либо призывы и послания, просто пассивного координатора или только местного управляющего. Развитие способностей общин возможно только в случае сотрудничества и целеустремлённой работы. Да, нужно стремиться, мечтать, разрабатывать и осуществлять программы", - заключил Серж Саргсян.

Президент Серж Саргсян принял участие в заключительном заседании конференции, посвящённой органам местного самоуправления и территориального управления, которая проводится 8-9 декабря в Дилижане Министерством территориального управления и развития и общественной организацией "Союз общин Армении".