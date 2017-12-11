Понедельник, 11 Декабря 2017 16:13

АрмИнфо. "В этом году выборы в Армении были организованы хорошо и грамотно. Никаких организационных проблем и нарушений не было. Единственная проблема, которая продолжает оставаться в Армении это предвыборные взятки", - об этом 11 декабря на брифингах в Парламенте заявил глава фракции Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Он отметил, что проблема в том, что люди не верят в выборы и не верят, что именно их голос может быть решающим. "Когда люди поймут, что все решают именно они, когда полиция поймет, что защищать права голосующих их священный долг, и общественность осознает, что брать и давать взятки неприемлемо, тогда мы достигнем желаемых результатов. Кроме того, я считаю, что рамочное соглашение с ЕС даст нам возможность довести антикоррупционные реформы до конца", - резюмировал Рустамян.

В свою очередь представитель фракции "Елк" Эдмон Марукян отметил, что после выборов ситуация в стране лишь ухудшилась и во всем этом вина не только правительства, но и народа, который продал свои голоса. Он отметил, что в любой ситуации никогда не может быть виновата лишь одна сторона. "Наша общественность пожинает плоды своих действий. Мы ничуть не обижены тем, что получили мало голосов, но мы считаем, что если сейчас не расставить акценты и не довести до сведения наших граждан, что именно они выбрали власть, которая ухудшила социальное положение в стране до такой степени, что для народа 10,000 драмов стали насущной суммой. За эту сумму люди готовы продать свой голос. Нынешняя катастрофическая ситуация в стране - результат продажи голосов избирателей", - заявил Марукян.