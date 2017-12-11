Понедельник, 11 Декабря 2017 16:11

АрмИнфо.Президент Турции Эрдоган, который отрицает резню детей во время Геноцида армян в Османской империи, не имеет права поучать Израиль. Об этом заявил руководитель израильской партии Yesh Atid Яир Лапид в ответ на утверждение Эрдогана о том, что Израиль является "террористическим государством, убивающим детей".

Отметим, что Лапид в июле 2017 года обратился к руководству Израиля с призывом признать Геноцид армян.

Ранее на данное заявление Эрдогана ответил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, назвав речь турецкого лидера "атакой против Израиля". "Не у лидера страны, бомбардирующей курдов на собственной территории, бросающей в тюрьмы журналистов, помогающей террористам в Газе и убивающей невинных мне брать уроки морали",- заметил Нетаньяху.

Анкара устами пресс-секретаря Эрдогана в ответ на это обвинила Израиль в "многовековой оккупации земель палестинского народа".