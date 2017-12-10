Воскресенье, 10 Декабря 2017 00:04

АрмИнфо. Армения признана лучшим направлением года на главном событии российской бизнес-тревел индустрии.

Как сообщили в пресс-службе посольства Армении в РФ, 7 декабря 2017 года в Москве состоялась церемония вручения BBT (Buying Business Travel) Russia & CIS Award - международной премии за выдающиеся достижения в сфере делового туризма.

Армения в престижном международном конкурсе была представлена проектом <ОК Армения> при содействии посольства Армении в России.

По итогам голосования профессионального жюри, Армения была признана <Лучшим зарубежным MICE направлением> 2017 года. В этой номинации, кроме Армении, были представлены Грузия, Италия, Франция и ОАЭ.

Более 20 лет журнал Buying Business Travel проводит профессиональный конкурс среди ТМС, MICE-агентств, авиакомпаний, отелей, платежных систем, интернет-сервисов и других участников рынка. За эти годы награда BBT Awards зарекомендовала себя как самый престижный знак отличия, своего рода <Оскар> в сфере делового туризма.

За первые девять месяцев 2017 года Армению посетили 2,5 миллиона человек, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Армению, в основном, посещают туристы из России, Грузии и Ирана. За последнее время зафиксирован рост посещений из Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Канады, Испании.